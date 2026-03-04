Ο Παναθηναϊκός AKTOR πραγματοποίησε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2026 σε κλίμα συσπείρωσης και προσήλωσης στους μεγάλους στόχους που απομένουν. Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και οι άνθρωποι του αγωνιστικού τμήματος, με το βλέμμα στραμμένο στην τελική ευθεία σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη έδωσε ώθηση και ψυχολογία στο «τριφύλλι», με τον οργανισμό να δείχνει αποφασισμένος για ανάλογη συνέχεια.

Ο Τούρκος τεχνικός υπενθύμισε πως ο Παναθηναϊκός έχει ήδη καταφέρει να φτάσει στην κορυφή, κατακτώντας το 2024 τόσο τη EuroLeague όσο και τη Stoiximan GBL, τονίζοντας πως η συνταγή της επιτυχίας υπάρχει.

Η τοποθέτηση του Εργκίν Αταμάν

«Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μας προσκάλεσε για άλλη μια φορά σε αυτή την παραδοσιακή γιορτή της κοπής της πίτας. Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους του. Και από την άλλη πλευρά, φυσικά, θα ήθελα να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας στηρίζει όλους σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις.

Γιατί έχει μεγάλη εμπιστοσύνη σε όλη αυτή την ομάδα, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι στην πάντα θετική του άποψη για την ομάδα. Να του δώσουμε αυτό που χρειάζονται οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού.

Είμαι σίγουρος ότι δεν τα θέλει για το τραπέζι του. Θέλει αυτά τα κύπελλα για όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, για όλη την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Και είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Ακόμα κι αν μέχρι τώρα μας ακολουθούσε γενικά μία μεγάλη ατυχία.

Αλλά η πραγματική σεζόν θα τελειώσει στα μέσα Ιουνίου. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα έχει τη δύναμη να μπορέσει να τελειώσει τη σεζόν όπως την πρώτη χρονιά που το κάναμε. Το κάναμε και μπορούμε να το κάνουμε ξανά».