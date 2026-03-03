Ισραηλινά πλήγματα έπληξαν σήμερα τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, χωρίς να έχει προηγηθεί προειδοποίηση για απομάκρυνση των κατοίκων, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Ani) του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «έθεσε στο στόχαστρο πολλούς τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό». Το Ani ανέφερε πως η «σειρά σφοδρών πληγμάτων προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε κτίρια». Σε πλάνα του Γαλλικού Πρακτορείου (AFPTV) διακρίνεται πυκνός καπνός να υψώνεται πάνω από την περιοχή που επλήγη.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας «ουδέτερης ζώνης» στον Λίβανο, λίγο μετά την εξουσιοδότηση του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς για ανάπτυξη στρατευμάτων σε νέες θέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας, στα σύνορα με το βόρειο Ισραήλ.

«Η Βόρεια Διοίκηση προωθήθηκε, πήρε τον έλεγχο υψωμάτων και δημιουργεί αυτή την ώρα μια ουδέτερη ζώνη, όπως το είχαμε υποσχεθεί, ανάμεσα στον πληθυσμό μας και κάθε απειλή», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού, ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, στην τηλεόραση.

Νωρίτερα, στρατιωτική πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε χερσαία διείσδυση σε ζώνη κοντά στα σύνορα με τον νότιο Λίβανο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε «στο ύψος της Κφαρ Κίλα και της κοιλάδας Χιάμ», σε μεθοριακές περιοχές του Ισραήλ, σύμφωνα με λιβανική πηγή που ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της.

