Μόνο για λίγο καιρό έμεινε ο Άρης δίχως σοβαρά προβλήματα τραυματισμών, αφού το σκηνικό έχει αλλάξει άρδην τις τελευταίες μέρες.

Μετά τη ζημιά με τη θλάση 2ου βαθμού του Φρέντρικ Γένσεν, που θα λείψει για περίπου έναν μήνα, νοκ-άουτ για το επόμενο διάστημα τίθεται και ο Νόα Σόνκο Σούντμπεργκ

Ο Σουηδός υπέστη θλάση στη γάμπα και θα μείνει εκτός δράσης και κατά πάσα πιθανότητα θα απουσιάσει από τα υπόλοιπα παιχνίδια της κανονικής περιόδου. Εκτός αν καταφέρει να επιστρέψει στο ματς με τον ΟΦΗ προς το τέλος του μήνα.

Πιο ενθαρρυντικά είναι τα νέα για τον Νοά Φαντιγκά. Παρότι υπέστη διάταση και παραμένει αμφίβολος για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, υπάρχουν πιθανότητες να προλάβει, τις οποίες και θα διεκδικήσει τις επόμενες ημέρες. Σε διαφορετική περίπτωση, αναμένεται να επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα στο παιχνίδι στον Πανσερραϊκό.

Θετικά είναι και τα νέα για τον Χάμζα Μεντίλ, καθώς οι εξετάσεις του δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. Έτσι, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην δηλωθεί για να εκτίσει ποινή λόγω καρτών απέναντι στον Ατρόμητο, αλλά αυτή να μεταφερθεί σε επόμενο αγώνα. Την τελική απόφαση αναμένεται να λάβει μέσα στη σημερινή ημέρα ο Μιχάλης Γρηγορίου.