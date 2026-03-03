Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται και σήμερα οι τιμές των μετοχών, με την αγορά να υποχωρεί στα επίπεδα των 2.100 μονάδων, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους κραδασμούς στις αγορές να βαθαίνουν καθώς διευρύνεται η σύγκρουση στο Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 14:45, διαμορφώνεται στις 2.106,58 μονάδες σημειώνοντας 4,29%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.075,75 μονάδες (-5,69%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 326,92 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 4,34%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 4,35%.

Πτώση σημειώνουν όλες οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης και τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-8,93%), της Viohalco (-8,29%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-6,24%), της Eurobank (-6,22%) και της Optima Bank (-6,20%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 13.748.370 και 11.016.958 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 45,57 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 45,42 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 3 μετοχές, 115 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία(π) (+9,40%) και Προοδευτική (+8,70%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Doppler (-9,83%) και Lavipharm (-8,98%).