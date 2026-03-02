Η easyJet ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πτήσεών της από τη Βρετανία προς την Κύπρο έως και την Πέμπτη, επικαλούμενη επιχειρησιακούς λόγους που επηρεάζουν το πτητικό της πρόγραμμα.

Όπως αναφέρει η αεροπορική εταιρεία, οι επιβάτες που επηρεάζονται έχουν ήδη ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων. Τους δίνεται η δυνατότητα είτε να πραγματοποιήσουν επανακράτηση σε επόμενη διαθέσιμη πτήση είτε να ζητήσουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Οι ακυρώσεις αφορούν δρομολόγια από βρετανικά αεροδρόμια προς τη Λάρνακα και την Πάφο. Η εταιρεία επισημαίνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα επανεξετάσει το πρόγραμμα των πτήσεων στις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, η easyJet συνιστά στους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους μέσω της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής της πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν αλλαγές.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να ανακοινωθούν από την εταιρεία εφόσον υπάρξουν νεότερες εξελίξεις.

