Οριστικά στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, παρότι υπήρχε έγκριση και για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η «πράσινη» ΠΑΕ ήρθε σε τελική συμφωνία με τη διοίκηση του Ολυμπιακού Σταδίου και έτσι το παιχνίδι της Πέμπτης 12 Μαρτίου (19:45) θα φιλοξενηθεί στο μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας. Τα εισιτήρια αναμένεται να κυκλοφορήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Παρά το γεγονός ότι το ΟΑΚΑ βρίσκεται σε φάση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και υπήρχαν ζητήματα διαθεσιμότητας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, οι άνθρωποι του συλλόγου έλαβαν διαβεβαιώσεις πως το στάδιο θα είναι λειτουργικό και έτοιμο να υποδεχθεί περίπου 32.000 φιλάθλους.

Συγκεκριμένα, έχει υπάρξει δέσμευση ότι έως τις 12 Μαρτίου δεν θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στην πλευρά των VIP και των δημοσιογραφικών θέσεων, ενώ δεν θα επηρεαστούν ούτε τα αποδυτήρια. Επιθυμία και του τεχνικού επιτελείου ήταν να αγωνιστεί η ομάδα στο ΟΑΚΑ, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε.