Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Βόλο ΝΠΣ για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο Μάριος Ηλιόπουλος πήρε τον λόγο από τα μεγάφωνα του Πανθεσσαλικού Σταδίου και απευθύνθηκε στους φιλάθλους.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ χαρακτήρισε το παιχνίδι «γιορτή του ποδοσφαίρου» και ζήτησε από τον κόσμο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Συγκεκριμένα, ο Μάριος Ηλιόπουλος είπε:

«Σήμερα δεν γιορτάζει μόνο η ΑΕΚ γιορτάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σας παρακαλώ πολύ θα είμαστε όλοι όπως πρέπει να είμαστε, για να τιμήσουμε την ομαδάρα μας. Δεν θα πέσει μέσα ούτε χαρτάκι. Ούτε θα επιτρέψουμε σε κάποιον προβοκάτορα να μας κάνει πράγματα τα οποία είναι αθέμιτα. Forza AEK. Δεν θέλω να πέσει μέσα ούτε χαρτάκι.»