Αρχαιολόγοι εντόπισαν δεκάδες αρχαίους σκελετούς κάτω από το έδαφος ενός σχολικού συγκροτήματος στη Γαλλία, όλοι θαμμένοι σε μια ασυνήθιστη καθιστή στάση.

Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Προληπτικής Αρχαιολογίας της Γαλλίας (Inrap) σε δελτίο Τύπου τον Μάρτιο, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα.

Οι σκελετοί εντοπίστηκαν στον χώρο του σχολικού συγκροτήματος Josephine Baker στη Ντιζόν, περίπου 315 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού. Το συγκρότημα φιλοξενεί μαθητές από το νηπιαγωγείο έως την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι τάφοι χρονολογούνται στην γαλατική περίοδο της Γαλλίας, όταν στην περιοχή ζούσαν κελτικές φυλές γνωστές ως Γαλάτες. Η περίοδος αυτή εκτείνεται από τον 5ο αιώνα π.Χ. έως το 50 π.Χ., όταν ο Ιούλιος Καίσαρας κατέκτησε την περιοχή.

Ανασκαφές και νέα ευρήματα

Το Inrap είχε εντοπίσει παρόμοιες γαλατικές ταφές στο ίδιο σημείο το 2024. Τότε βρέθηκαν 13 τάφοι, ενώ κατά την πιο πρόσφατη ανασκαφή ανακαλύφθηκαν ακόμη «πέντε έως έξι» νέοι, τρεις εκ των οποίων σχημάτιζαν δεύτερη, παράλληλη γραμμή.

Φωτογραφίες του χώρου δείχνουν αρχαιολόγους να εργάζονται προσεκτικά, αποκαλύπτοντας κυκλικούς λάκκους μέσα στους οποίους βρίσκονταν οι σκελετοί. Σύμφωνα με το Inrap, οι νέοι τάφοι ήταν «καθισμένοι στο κάτω μέρος του λάκκου, με την πλάτη προς τον ανατολικό τοίχο και στραμμένοι προς τη δύση».

«Τα χέρια τους ακουμπούν κατά μήκος του κορμού, με τις παλάμες κοντά στη λεκάνη ή στους μηρούς», αναφέρει η ανακοίνωση. «Τα πόδια είναι έντονα λυγισμένα, συχνά ασύμμετρα».

Μυστήριο γύρω από τις ταφές

Οι αρχαιολόγοι δεν εντόπισαν προσωπικά αντικείμενα ή ταφικά κτερίσματα, πέρα από ένα μαύρο λίθινο περιβραχιόνιο που χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι οι προηγούμενες ταφές του 2024 έφεραν «σημάδια από μη επουλωμένη βία».

Τα τραύματα, σύμφωνα με το Inrap, «πιθανότατα υποδηλώνουν εκ προθέσεως θανάτωση» και περιλάμβαναν κοψίματα σε οστό του άνω βραχίονα. Ένας από τους νεκρούς έφερε δύο πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανώς σπαθί, στο κρανίο.

Οι αρχές χαρακτήρισαν την ανακάλυψη σημαντική λόγω του αριθμού των ταφών και της «καλής διατήρησης των σκελετών». Όπως αναφέρεται, «παραδείγματα ατόμων θαμμένων σε καθιστή στάση είναι γνωστά από τη Μεσολιθική εποχή και, αν και σπάνια, εμφανίζονται σε όλη την προϊστορία».

Πιθανές ερμηνείες των αρχαιολόγων

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου δώδεκα αρχαιολογικοί χώροι με συνολικά 50 καθιστές ταφές, συνήθως κοντά σε κατοικίες της ελίτ, ιερά ή τόπους λατρείας, εκτός των συνηθισμένων νεκροταφείων. Οι επιστήμονες εξετάζουν εάν οι νεκροί ήταν πολεμιστές, μέλη επιφανών οικογενειών ή πρόσωπα συνδεδεμένα με θρησκευτικές πρακτικές.

Η Inrap δεν έχει δώσει ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ το Fox News Digital ανέφερε ότι ζήτησε σχόλιο από το Ινστιτούτο χωρίς να λάβει άμεση απάντηση.

Σειρά σημαντικών ανακαλύψεων

Η συγκεκριμένη ανασκαφή αποτελεί μία ακόμη από τις πρόσφατες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στη Γαλλία. Πέρυσι, αρχαιολόγοι του Inrap αποκάλυψαν έναν τόπο εκτέλεσης του 16ου αιώνα, όπου κρατούμενοι καταδικασμένοι σε θάνατο εκτίθεντο δημόσια κατά την περίοδο της Μεταρρύθμισης.

Πηγή: New York Post