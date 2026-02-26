Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με θλίψη τον αναπάντεχο θάνατο της Αντιγόνης Πανέλλη, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών.

Η Αντιγόνη Πανέλλη γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1969 και μεγάλωσε στην Κορωνησία της Άρτας. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της, ξεκίνησε να εργάζεται στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», όπου κάλυπτε τα ρεπορτάζ των υπουργείων Μεταφορών- Επικοινωνιών και ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη συνέχεια, εργάστηκε στην εφημερίδα «ΒΡΑΔΥΝΗ» και μεταπήδησε στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ στο οποίο και διακρίθηκε. Ακολούθως εντάχθηκε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στην ιστοσελίδα «CNN.GR» όπου παρέμεινε μέχρι και σήμερα.

Η Αντιγόνη Πανέλλη υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους της δημοσιογράφους και στο ευρύ φιλικό και επαγγελματικό της περιβάλλον. Διακρινόταν για το ήθος, την ευπρέπεια, την οξυδέρκεια, τη συνέπεια αλλά και για το φλεγματικό της χιούμορ με το οποίο αντιμετώπιζε την καθημερινότητα και τις δύσκολες καταστάσεις στην επαγγελματική της πορεία.

Ήταν ελεύθερο πνεύμα με ισχυρή γνώμη, βασισμένη σε παραδοσιακές αξίες που της επέτρεπαν να κερδίζει τον σεβασμό και την εκτίμηση ακόμη και όσων είχαν υποστεί την αυστηρή κριτική της.

Στις προσωπικές της σχέσεις αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, καθώς διακρινόταν για την ειλικρινή αφοσίωσή της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της με μια διαρκή διάθεση προσφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται την οικογένεια και τους οικείους της και την αποχαιρετά με πόνο ψυχής και σεβασμό. Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην Αντιγόνη Πανέλλη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, στις 11:00, στην Αγία Σκέπη Παπάγου.

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για την απώλεια της δημοσιογράφου. Η ΝΔ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Αντιγόνης, εξαιρεί το ήθος και το έργο της στη δημοσιογραφία και εκφράζει τα συλλυπητήρια της στους οικείους της. Η ΝΔ σημειώνει ειδικότερα:

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια της Αντιγόνης Πανέλλη. Με μακρά πορεία στο χώρο της δημοσιογραφίας ήταν επί σειρά ετών κοινοβουλευτική συντάκτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ και είχε βραβευθεί από το Ίδρυμα Μπότση με το βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης» για την αντικειμενική κάλυψη των εργασιών της Βουλής των Ελλήνων. Η Αντιγόνη υπήρξε μια εξαιρετική και πολύ αγαπητή συνάδελφος που ξεχώρισε για το ήθος, την αξιοπρέπεια, την καλοσύνη, τον επαγγελματισμό και τη συναδελφικότητά της. Στους οικείους της απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Στην τραγική απώλεια της δημοσιογράφου αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, με την έναρξη της συνεδρίασης στην ολομέλεια της Βουλής. «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από τον αδόκητο χαμό της Αντιγόνης Πανέλλη μιας εκλεκτής παρουσίας στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Θέλω να εκφράσω την οδύνη σύσσωμης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ», είπε ο κ. Κατρίνης προσθέτοντας ότι «η Αντιγόνη ήταν μια μαχητική ευπρεπής δημοσιογράφος, σεβόμενη τη δεοντολογία, έκανε πολύ καλά τη δουλειά της». «Δυστυχώς ήταν άτυχη και όλο αυτό μας γεμίζει με αισθήματα θλίψης και οδύνης και θέλουμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήρια μας στους οικείους της και να διαβεβαιώσουμε ότι η δική της πληθωρική παρουσία θα γεμίζει για πάντα την αίθουσα του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ. Αιωνία η μνήμη της», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Για λογαριασμό όλων μας εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και ευχόμεθα καλή ανάπαυση», ανέφερε o προεδρεύων Θανάσης Μπούρας.