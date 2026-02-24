Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών μιας επίθεσης με χιονόμπαλες εναντίον αστυνομικών, που σημειώθηκε χθες σε πάρκο της πόλης, μετά τη σφοδρή χιονοκαταιγίδα που κάλυψε την περιοχή με πυκνό στρώμα χιονιού.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, φαίνονται ένστολοι αστυνομικοί να δέχονται επιθέσεις από δεκάδες νέους, οι οποίοι τους πετούν μπάλες από χιόνι και τους αποδοκιμάζουν, καθώς εκείνοι διασχίζουν το Washington Square Park, στο νότιο Μανχάταν.

INSANE. Police officers in New York are being openly HUMILIATED and PELTED with snow. They’re not even fighting back. Why? Because they CAN’T. Mamdani is falling New York City. pic.twitter.com/HIVNEbtI6S — Jack (@jackunheard) February 24, 2026

Σύμφωνα με εκπρόσωπο Τύπου του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης, αρκετοί αστυνομικοί «χτυπήθηκαν στο πρόσωπο από χιονόμπαλες». Οι αστυνομικοί είχαν μεταβεί στο σημείο έπειτα από πληροφορίες για ομάδα ταραχοποιών και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Η αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας στο Χ τη συμπεριφορά των δραστών ως «επαίσχυντη και εγκληματική».

Αποδοκιμασία για το γεγονός εξέφρασε και η κυβερνήτρια της πολιτείας, Κάθι Χότσουλ, η οποία δήλωσε: «Δεν είναι ποτέ αποδεκτό να πετάει κανείς οτιδήποτε εναντίον ενός αστυνομικού, τελεία και παύλα».

A gang of youths harass the NYPD and pelt them with snow. If you look at the crowd you can tell that none of them were alive on 9/11. They don’t know what the NYPD is willing to sacrifice for the citizens of New York. Side note: You throw a snowball at police, they should be… pic.twitter.com/jYC33M81K3 — Amiri King (@AmiriKing) February 24, 2026

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντανί, δεν έχει μέχρι στιγμής προβεί σε δήλωση σχετικά με το περιστατικό, ενώ η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση που εκπροσωπεί τους αστυνομικούς της πόλης ζήτησε τη σύλληψη των υπευθύνων.

Η χιονοκαταιγίδα που έπληξε την πόλη την Κυριακή και τη Δευτέρα προκάλεσε συσσώρευση χιονιού έως και 50 εκατοστά στο Σέντραλ Παρκ, καθιστώντας την την ένατη ισχυρότερη χιονοθύελλα που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή.