Η Apple ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο παρουσίασης των νέων της προϊόντων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Mark Gurman στο Bloomberg. Η εταιρεία σχεδιάζει ένα τριήμερο ανακοινώσεων από τη Δευτέρα 2 έως την Τετάρτη 4 Μαρτίου, εγκαταλείποντας τη συνήθη μορφή μιας κεντρικής εκδήλωσης με την παρουσίαση των νέων προϊόντων της. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε νέα προϊόντα, με ενημερώσεις σε υλικό, λογισμικό και επεξεργαστές, ενώ θα κορυφωθεί με μια διά ζώσης Apple Experience στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και τη Σαγκάη, όπου δημοσιογράφοι και δημιουργοί περιεχομένου θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις νέες συσκευές.

Σύμφωνα με τον Gurman, η εταιρεία θα δημοσιεύει τις ανακοινώσεις μέσω δελτίων Τύπου και βίντεο κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, αντί να πραγματοποιήσει μια παραδοσιακή παρουσίαση. Η προσέγγιση αυτή θυμίζει την τακτική που ακολούθησε η Apple κατά τη διάρκεια της Mac Week στα τέλη του 2024.

Το επίκεντρο των ανακοινώσεων αναμένεται να είναι ένα νέο MacBook χαμηλού κόστους, το οποίο θα διαθέτει επεξεργαστή σειράς A — πιθανότατα το A18 Pro — καθιστώντας το το πρώτο φορητό Mac που δεν βασίζεται σε chip της σειράς M. Η συσκευή αναμένεται να έχει οθόνη λίγο μικρότερη από 13 ίντσες, αλουμινένιο περίβλημα με νέα διαδικασία παραγωγής και τιμή σημαντικά κάτω από τα 1.000 δολάρια, με τις εκτιμήσεις να κυμαίνονται μεταξύ 599 και 799 δολαρίων.

Η Apple φέρεται να δοκιμάζει διάφορες χρωματικές επιλογές για το νέο laptop, όπως ανοιχτό κίτρινο, πράσινο, μπλε, ροζ, ασημί και σκούρο γκρι. Η πολύχρωμη πρόσκληση για την εκδήλωση της 4ης Μαρτίου, με έντονες αποχρώσεις κίτρινου, πράσινου και μπλε, θεωρείται ένδειξη των νέων αυτών φινιρισμάτων — μια επιστροφή στην πιο παιχνιδιάρικη αισθητική της εποχής του iBook G3.

Νέα γενιά iPhone, Mac και iPad

Εκτός από το οικονομικό MacBook, η εβδομάδα των ανακοινώσεων θα φέρει αναβαθμίσεις σε όλες τις βασικές σειρές προϊόντων της Apple. Το νέο iPhone 17e, που θα αντικαταστήσει το iPhone 16e, θα διαθέτει επεξεργαστή A19, υποστήριξη MagSafe, modem C1X, ασύρματο chip N1 και Dynamic Island, διατηρώντας την τιμή των 599 δολαρίων, σύμφωνα με τον Gurman.

Στον τομέα των Mac, αναμένονται νέα μοντέλα MacBook Pro με chips M5 Pro και M5 Max, καθώς και ανανεωμένο MacBook Air με chip M5. Η σειρά iPad επίσης θα αναβαθμιστεί, με το iPad Air να αποκτά chip M4 και το βασικό iPad να εξοπλίζεται με A18, φέρνοντας για πρώτη φορά την υποστήριξη Apple Intelligence στο οικονομικό tablet της εταιρείας.

Περαιτέρω ενδείξεις για τα επικείμενα λανσαρίσματα προκύπτουν από τη μείωση των αποθεμάτων σε Apple Stores. Ο Gurman σημείωσε ότι τα αποθέματα των iPhone 16e, M3 iPad Air, M4 MacBook Air και M4 Pro/Max MacBook Pro έχουν περιοριστεί σημαντικά. Ωστόσο, εκτιμά ότι ένα νέο Mac Studio ή Studio Display δεν θα παρουσιαστούν αυτή την περίοδο, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να κατανείμει τις ανακοινώσεις σε διαφορετικά χρονικά σημεία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι προπαραγγελίες για τις νέες συσκευές ενδέχεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή 6 Μαρτίου, με τη διάθεση στα καταστήματα να ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα.