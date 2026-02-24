Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως αποκάλυψε με ανάρτησή του καθηγητής του ιδρύματος. Πρωταγωνιστής είναι ένας φοιτητής που «κόπηκε» σε μάθημα, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αντιγράψει με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης (AI). Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο φοιτητής έστειλε email στον καθηγητή εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του, και εκείνος του πρότεινε ως εναλλακτική μια προφορική εξέταση.

Ωστόσο, κατά την ημέρα της προφορικής εξέτασης, δεν εμφανίστηκε ο ίδιος ο φοιτητής αλλά η μητέρα του, συνοδευόμενη από μία ακόμη γυναίκα. Οι δύο γυναίκες, σύμφωνα με την καταγγελία του καθηγητή, «επεσήμαναν πολλές φορές με νόημα την ιδιότητα και το λειτούργημα που ασκούν θεωρώντας πως μάλλον θα φοβηθώ ή με κάποιο τρόπο θα θελήσω να επωφεληθώ από αυτό και έτσι θα αλλάξω γνώμη».

Η «αθάνατη Ελληνίδα μάνα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο καθηγητής, ζήτησε την αναβαθμολόγηση του γραπτού του γιου της. «Σήμερα, για πρώτη φορά στα 23 συναπτά έτη που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, εμφανίστηκε γονέας φοιτητή που μου ζήτησε να ξαναδώ το γραπτό και να αναθεωρήσω τη βαθμολογία μου», σημείωσε στην ανάρτησή του.

Ο καθηγητής κατέληξε με αιχμηρό σχόλιο: «Μην αναρωτιέστε αν άλλαξα γνώμη για τη βαθμολογία. Αναρωτηθείτε καλύτερα τι δουλειά και τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες».