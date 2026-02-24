Μείωση στις ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων καταγράφηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιανουάριο του 2026, με πτώση 3,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί δεύτερη συνεχόμενη δύσκολη έναρξη χρονιάς για την αγορά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία ανήλθε στο 19,3%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τομέα. Τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα παραμένουν η πιο δημοφιλής επιλογή μεταξύ των καταναλωτών, ενώ τα plug-in υβριδικά ενισχύουν τη θέση τους, αναδεικνύοντας τη σημασία μιας τεχνολογικά ουδέτερης προσέγγισης για τη μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές άνθρακα.

Αναλυτικά στοιχεία ανά πηγή ενέργειας

Τον Ιανουάριο του 2026, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 19,3% της αγοράς, αυξημένα από το 14,9% έναν χρόνο πριν. Τα υβριδικά ηλεκτρικά κατέλαβαν το 38,6% των νέων ταξινομήσεων, ενώ τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα περιορίστηκαν συνολικά στο 30,1%, έναντι 39,5% τον Ιανουάριο του 2025.

Συνολικά, ταξινομήθηκαν 154.230 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, με τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές της ΕΕ —Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο και Ολλανδία— να παρουσιάζουν μικτή εικόνα. Η Γαλλία σημείωσε άνοδο 52,1% και η Γερμανία 23,8%, ενώ το Βέλγιο και η Ολλανδία κατέγραψαν πτώση 11,5% και 35,4% αντίστοιχα.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανήλθαν σε 308.364 μονάδες, ενισχυμένες από την αύξηση στην Ιταλία (+24,9%) και την Ισπανία (+9%). Η Γαλλία διατήρησε σταθερά επίπεδα, ενώ η Γερμανία σημείωσε μικρή μείωση 1,8%. Συνολικά, τα υβριδικά-ηλεκτρικά κατέλαβαν το 38,6% της αγοράς της ΕΕ.

Τα plug-in υβριδικά συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας τις 78.741 ταξινομήσεις, κυρίως χάρη στην Ιταλία (+134,2%), την Ισπανία (+66,7%) και τη Γερμανία (+23%). Έτσι, το μερίδιό τους ανήλθε στο 9,8%, από 7,4% τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους.

Πτώση για τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα

Οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 28,2%, με όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές να καταγράφουν απώλειες. Η Γαλλία παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση (-48,9%), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-29,9%), την Ιταλία (-25,5%) και την Ισπανία (-22,5%).

Με 175.989 νέες ταξινομήσεις, το μερίδιο των βενζινοκίνητων περιορίστηκε στο 22% από 29,5% ένα χρόνο πριν. Η αγορά πετρελαιοκίνητων οχημάτων συνέχισε την πτωτική της τάση, μειούμενη κατά 22,3% και καταλαμβάνοντας πλέον μόλις το 8,1% των νέων ταξινομήσεων.

Ο ρόλος της ACEA

Ο Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) εκπροσωπεί 17 κορυφαίους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, βαν, φορτηγών και λεωφορείων, μεταξύ των οποίων οι BMW Group, DAF Trucks, Daimler Truck, Ferrari, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco Group, JLR, Mercedes-Benz, Nissan, Renault Group, Stellantis, Toyota Motor Europe, TRATON GROUP, Volkswagen Group και Volvo Group.