Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε σήμερα την ανοδική επικράτηση «του νόμου του ισχυρότερου», που έχει ως αποτέλεσμα «μια μεγάλης κλίμακας επίθεση σε όλο τον κόσμο» κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι που υποστηρίζεται και από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Αυτή η επιθετικότητα δεν διεξάγεται ούτε κρυφά ούτε αιφνιδιαστικά. Γίνεται φανερά, συχνά υπό την καθοδήγηση των πιο ισχυρών. Σε όλο τον κόσμο, τα ανθρώπινα δικαιώματα θυσιάζονται, σκόπιμα και στρατηγικά, και μερικές φορές με υπερηφάνεια», δήλωσε ο Γκουτέρες, κατά την έναρξη της συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη.

«Το κράτος δικαίου συνθλίβεται από τον νόμο του ισχυρότερου», καταδίκασε, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες ή ηγέτες.

Και «όταν τα ανθρώπινα δικαιώματα καταρρέουν, όλα τα υπόλοιπα καταρρέουν», πρόσθεσε, θρηνώντας ότι ζούμε «σε έναν κόσμο όπου τα τεράστια βάσανα γίνονται αποδεκτά… όπου οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται ως διαπραγματευτικά εργαλεία… όπου το διεθνές δίκαιο θεωρείται απλή ενόχληση».

Η διαπίστωση των Ηνωμένων Εθνών είναι πικρή: οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, η ατιμωρησία εξαπλώνεται, τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται και οι ανθρωπιστικές ανάγκες εκτοξεύονται, ενώ η χρηματοδότηση μειώνεται κατακόρυφα, σε ένα πλαίσιο δραστικών περικοπών στην εξωτερική βοήθεια των ΗΠΑ που αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Και, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, «η τεχνολογία – ιδίως η Τεχνητή Νοημοσύνη – χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο με τρόπο για καταστολή, επιδείνωση των ανισοτήτων και έκθεση περιθωριοποιημένων ανθρώπων σε νέες μορφές διακρίσεων, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου».

Καταγγέλλοντας συνολικά «τη σιδηρά πυγμή που συρρικνώνει την κοινωνία των πολιτών», ο Γκουτέρες ανέφερε, μεταξύ άλλων, φυλάκιση δημοσιογράφων και ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κλείσιμο ΜΚΟ, τη διάβρωση των δικαιωμάτων των γυναικών και τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρίες.

«Οι δημοκρατίες διαβρώνονται. (…) Μετανάστες παρενοχλούνται, συλλαμβάνονται και απελαύνονται με πλήρη αδιαφορία για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και την ανθρωπιά τους. Πρόσφυγες στιγματίζονται. Κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ+ διασύρονται. Μμειονότητες και οι αυτόχθονες πληθυσμοί στοχοποιούνται», δήλωσε επίσης.

Ο Γκουτέρες, ο οποίος θα αποχωρήσει από το πόστο του στο τέλος του έτους μετά από δέκα χρόνια ως γ.γ. του ΟΗΕ, υπενθύμισε ότι «μεγαλώνοντας υπό τη δικτατορία του Σαλαζάρ» στην Πορτογαλία τον δίδαξε ότι όταν τα ανθρώπινα δικαιώματα «παραβιάζονται, όλες οι πτυχές της κοινωνίας υποφέρουν».

Στην τελευταία του ετήσια ομιλία προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ μποϊκοτάρουν, ο επικεφαλής του ΟΗΕ αναφέρθηκε μόνο σε τρεις τρέχουσες κρίσεις, καταδικάζοντας για άλλη μια φορά «τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν».

Την παραμονή της τέταρτης επετείου της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε επίσης ότι «είναι πλέον καιρός να τερματιστεί η αιματοχυσία», καθώς ο πόλεμος «έχει οδηγήσει στον θάνατο περισσότερων από 15.000 πολιτών».

Τέλος, αναφέρθηκε στη σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι η λύση των δύο κρατών «καθίσταται ανοιχτά ανεφάρμοστη».