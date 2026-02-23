Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η λαγάνα έχει την τιμητική της την Καθαρά Δευτέρα. Από νωρίς το πρωί, οι πελάτες σπεύδουν στους φούρνους για να προμηθευτούν το παραδοσιακό ψωμί.

Για 27η συνεχή χρονιά, ο φούρνος του κ. Δημητρουλάκη στα Χανιά κράτησε το έθιμο, παρασκευάζοντας μια τεράστια λαγάνα 70 κιλών και 4 μέτρων.

Ο κόσμος εντυπωσιάστηκε, τη φωτογράφιζε και την περιμένει κάθε χρόνο, όπως ανέφερε ο κ. Δημητρουλάκης στην ΕΡΤ.

«Τα πρώτα χρόνια, ο τελευταίος πελάτης την έπαιρνε δώρο», πρόσθεσε, ευχόμενος σε όλους Καλή Σαρακοστή με υγεία.