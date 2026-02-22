Μία από τα ίδια ο Άρης, ο οποίος δεν κέρδισε ούτε την Κηφισιά και έδωσε συνέχεια στην παρατεταμένη αγωνιστική του κρίση τη φετινή σεζόν.

Το τελικό 1-1 συνοδεύτηκε από μία καλύτερη εικόνα για τους Θεσσαλονικείς από εκείνη της περασμένης εβδομάδας κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο. Οχι όμως και από το αποτέλεσμα που θα τους βοηθούσε να ανασάσουν, σε αντίθεση με την ομάδα των Βορείων Προαστίων που πήρε σημαντικό βαθμό για την παραμονή της.

Ο Γκαρέ με τρομερή ενέργεια άνοιξε το σκορ στο 41′ και ο Χριστόπουλος διαμόρφωσε στο 44′ το τελικό 1-1. «Φωνάζει» ο Άρης για πέναλτι σε χέρι που πήρε πίσω ο Τσακαλίδης. Δοκάρι ο Αλφαρέλα στο 89΄.

Ο αγώνας

Ο Χιμένεθ προχώρησε σε αλλαγές σχεδόν στη μισή ενδεκάδα, όχι μόνο λόγω αναγκών αλλά και από επιλογή. Οι τρεις από τις πέντε διαφοροποιήσεις αφορούσαν την επιθετική γραμμή, με τον Καντεβέρε να αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς. Ο Ζιμπαμπουανός αγωνίστηκε πίσω από τον προωθημένο Κουαμέ, ενώ οι Γκαρέ και Δώνης πήραν θέση στα άκρα.

Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Διούδης. Ο Τεχέρο επέστρεψε στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον Φαντιγκά να μετακινείται αριστερά, ενώ το κεντρικό δίδυμο αποτελούσαν οι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Γένσεν και Ράτσιτς.

Πέντε αλλαγές πραγματοποίησε και ο Λέτο, δίνοντας έμφαση κυρίως στην αμυντική του γραμμή. Ο Ξενόπουλος πήρε θέση κάτω από τα δοκάρια, με τους Κονατέ και Λαρουσί να εμφανίζονται για πρώτη φορά στα άκρα. Στο κέντρο της άμυνας βρέθηκαν οι Σόουζα και Πέτκοφ. Στα χαφ αγωνίστηκε ο Πέρεθ μαζί με τον Αμανί, ενώ λίγο πιο μπροστά κινήθηκε ο Πόμπο. Στα «φτερά» τοποθετήθηκαν οι Νούνελι και Αντονίσε, με τον Χριστόπουλο στην κορυφή της επίθεσης.

Μία στιγμή έμπνευσης και μία στιγμή χαλάρωσης

Το πρώτο ημίχρονο δεν πρόσφερε ιδιαίτερο θέαμα. Πολλά λάθη και από τις δύο πλευρές, λίγες αξιόλογες φάσεις και τον Άρη να δείχνει ελαφρώς πιο δραστήριος, κυρίως χάρη στη διάθεση παικτών όπως ο Μπενχαμίν Γκαρέ.

Ο Αργεντινός κατάφερε να «ξεκλειδώσει» την αναμέτρηση με μια εξαιρετική ατομική ενέργεια του Γκαρέ από τα δεξιά και άψογο τελείωμα στη κλειστή γωνία του Ξενόπουλου, κάνοντας το 1-0 στο 41ο λεπτό. Ωστόσο, η χαρά των γηπεδούχων κράτησε λίγο, καθώς τρία λεπτά αργότερα ο Χριστόπουλος με κοντινή προβολή έφερε το ματς στα ίσα, διαμορφώνοντας το 1-1 του πρώτου ημιχρόνου.

Δίκαιες «φωνές» τιου Άρη για πέναλτι

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, στο προσκήνιο μπήκε και η διαιτησία. Ο Τσακαλίδης καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Άρη για χέρι του Πέτκοφ σε κεφαλιά του Καντεβέρε. Ωστόσο, μετά από παρέμβαση του VAR και υπόδειξη του Σιδηρόπουλου, ο διαιτητής εξέτασε τη φάση και ανακάλεσε την απόφασή του. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους, τη στιγμή που ο Ράτσιτς είχε ήδη ετοιμαστεί για την εκτέλεση.

Η Κηφισιά άγγιξε την ανατροπή, αλλά προσωρινά

Στο 63ο λεπτό, η Κηφισιά «πάγωσε» το «Βικελίδης» με δυνατό σουτ του Πόμπο έξω από την περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, η φάση ακυρώθηκε έπειτα από έλεγχο στο VAR, καθώς είχε προηγηθεί φάουλ στον Τεχέρο, δίνοντας οξύγονο στον Άρη και έχοντας αρκετό χρόνο για να φτάσει σε ενα δεύτερο γκολ

Πίεση, ευκαιρίες και δοκάρι χωρίς λύτρωση

Ο Χιμένεθ προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, ρίχνοντας στο παιχνίδι φρέσκα πρόσωπα, με στόχο την ενίσχυση της πίεσης. Οι γηπεδούχοι δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες, όπως εκείνη του Καντεβέρε στο 67’, όπου ο Ξενόπουλος πραγματοποίησε εντυπωσιακή απόκρουση. Η μεγαλύτερη στιγμή ήρθε στο 89’, όταν ο Αλφαρέλα σημάδεψε το δοκάρι, ενώ στο ριμπάουντ η νέα προσπάθεια του Καντεβέρε πέρασε ελάχιστα πάνω από την εστία.

Από την άλλη, η Κηφισιά επιδίωξε να απειλήσει κυρίως στις αντεπιθέσεις, όμως στα τελευταία λεπτά προτίμησε να διαφυλάξει την ισοπαλία. Με την αμυντική αναδιάταξη του Λέτο σε πεντάδα, το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα.