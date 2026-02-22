Η ΑΕΚ δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην Allwyn Arena, διαλύοντας τον Λεβαδειακό με 4-0 στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, εκμεταλλευόμενη την απώλεια βαθμών του ΠΑΟΚ, επέστρεψε στην πρώτη θέση της Stoiximan Super League, δείχνοντας πανέτοιμη για την τελική ευθεία του πρωταθλήματος.

Καθάρισε από νωρίς η Ένωση

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τους γηπεδούχους, καθώς μόλις στο 5′ ο Μουκουντί με κεφαλιά –μετά από στημένη φάση του Μαρίν– έγραψε το 1-0. Η ΑΕΚ πίεσε ασφυκτικά, με τον Γιόβιτς να χάνει δύο μεγάλες ευκαιρίες στο 8′ και το 11′, ενώ ο Λεβαδειακός δέχθηκε πλήγμα με την αναγκαστική αλλαγή του Βέρμπιτς στο 13′.

Οι Βοιωτοί προσπάθησαν να αντιδράσουν, με τον Στρακόσα να σταματά τον Μπάλτζι στο 24′ και το VAR να ακυρώνει σωστά ως οφσάιντ το γκολ του Πεδρόσο στο 31′. Η ΑΕΚ έκλεισε το ημίχρονο με το ρευστό 1-0, παρά το εντυπωσιακό τακουνάκι-ευκαιρία του Μάνταλου στο 36′.

Επιθετικό κρεσέντο στο δεύτερο ημίχρονο

Το δεύτερο ημίχρονο εξελίχθηκε σε έναν απόλυτο μονόλογο για τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι κυριάρχησαν πλήρως στον αγωνιστικό χώρο. Η αρχή έγινε στο 49′, όταν ο Μάνταλος με μια υποδειγματική κάθετη πάσα τροφοδότησε τον Γιόβιτς, με τον Σέρβο να πλασάρει ψύχραιμα τον Λοντίγκιν για το 2-0.

Δέκα λεπτά αργότερα, στο 59′, ο Πέτρος Μάνταλος επιβεβαίωσε την ηγετική του παρουσία πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό γκολ· αφού απέφυγε τους αμυντικούς με εξαιρετικές προσποιήσεις, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με έναν δυνατό «κεραυνό» για το 3-0. Το τελικό 4-0 διαμορφώθηκε στο 68′, με τον Μαρίν να ολοκληρώνει τον θρίαμβο της ΑΕΚ με ένα δυνατό σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής.

Με αυτή τη νίκη, η ΑΕΚ έφτασε τους 52 βαθμούς, αφήνοντας τον Ολυμπιακό στο -2 και τον ΠΑΟΚ στο -5 (με ματς λιγότερο). Ο Λεβαδειακός παρέμεινε στους 39 πόντους, βλέποντας τον Παναθηναϊκό να τον πλησιάζει απειλητικά στην τετράδα.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Γκεοργκίεβ, Μαρίν, Μάνταλος, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Κορνέζος, Μάνγκνουσον, Βήχος, Χάνα, Κωστή, Τσόκαϊ, Μπάλτζι, Βέρμπιτς (13′ Γκούμας), Πεντρόσο.