Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έδωσε το «παρών» στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν από τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό (21/2, 20:00), συμμετέχοντας στο πρόγραμμα με ειδικό νάρθηκα στο δεξί του χέρι.

Ο Σέρβος σέντερ είχε αποχωρήσει τραυματίας από τον ημιτελικό και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις μετά το παιχνίδι με το Μαρούσι. Τα αποτελέσματα έδειξαν κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, γεγονός που καθιστά αμφίβολη την αγωνιστική του κατάσταση, παρότι προπονήθηκε κανονικά.

Δείτε εικόνες του Μιλουτίνοφ με τον ειδικό νάρθηκα