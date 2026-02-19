Ο Ντόντα Χολ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Αμαρουσίου, την πρόκριση στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και το ενδεχόμενο ενός ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Δείτε όσα είπε ο Χολ:

Για το ματς με το Μαρούσι: «Ειλικρινά, ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε σήμερα. Έπρεπε να μπούμε δυνατά, γιατί ξέραμε ότι θα έρθουν κι εκείνοι με ενέργεια. Έπρεπε απλώς να κάνουμε τη δουλειά μας».

Για τον τελικό: «Ναι, ίσως δούμε λίγο αυτό το ματς και θα προετοιμαστούμε για όποιον έχουμε μπροστά μας».

Για το ότι οι Έλληνες φίλαθλοι περιμένουν το ντέρμπι: «Ναι, φυσικά. Νομίζω όλοι περιμένουν αυτή τη στιγμή».

Για αν το περιμένει κι εκείνος: «Φυσικά. Θα είμαστε έτοιμοι για όποια ομάδα βρούμε μπροστά μας. Εγώ έρχομαι εδώ για να δουλέψω. Δεν έρχομαι απλώς για να παίξω. Είμαι πάντα έτοιμος όταν ο προπονητής με καλεί και ένιωσα ότι σήμερα ήμουν έτοιμος».