Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, πέρα από τα ήδη υπάρχοντα ζητήματα με Τζόζεφ και Ντόρσεϊ, είδε στους αγώνες με την ΑΕΚ (προημιτελικός) και το Μαρούσι (ημιτελικός) να προκύπτουν νέοι τραυματισμοί για τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Μάλιστα, ο ίδιος χαρακτήρισε και τους δύο αμφίβολους για τον τελικό απέναντι στο «τριφύλλι».

Ωστόσο, η κατάσταση του Μιλουτίνοφ αποδείχθηκε πιο σοβαρή. Ο Σέρβος σέντερ υπέστη κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα, γεγονός που ουσιαστικά τον θέτει εκτός συνέχειας της διοργάνωσης, καθώς θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να αγωνιστεί. Το ακριβές διάστημα απουσίας του θα καθοριστεί το προσεχές διάστημα, με δεδομένο ότι ακολουθεί και η αναμέτρηση της 25ης Φεβρουαρίου στο Κάουνας απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας για τη Euroleague.

Έτσι, στον τελικό το βάρος στη θέση «5» αναμένεται να πέσει στον μοναδικό διαθέσιμο σέντερ της ομάδας, Ντόντα Χολ, ενώ η συμμετοχή του Ταϊρίκ Τζόουνς, που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, θα κριθεί την τελευταία στιγμή.