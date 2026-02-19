Δημοφιλή
- 1
Η αρχαιότερη πόλη του κόσμου βρίσκεται στην Πελοπόννησο
- 2
Συντάξεις Μαρτίου: «Γεμάτα πορτοφόλια» πριν την Καθαρά Δευτέρα - Ποιοι πάνε ΑΤΜ αύριο
- 3
Συνταξιούχοι: Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες - Ποιοι τα δικαιούνται
- 4
Κληρονομικό-σοκ: Καταργείται το «εξ αδιαιρέτου» – Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν
- 5
Metron Analysis: Εκλογές στην «ομίχλη» λόγω αδιευκρίνιστης ψήφου - Μοναδικός αντίπαλος της ΝΔ η Καρυστιανού
- 6
Το εντυπωσιακό γεωλογικό «Χάος» στο Λαύριο: Ένα τοπίο που συνεχώς μεταμορφώνεται (video)
- 7
Η Γερμανία τελειώνει με την Ευρώπη
- 8
Το επιχρυσωμένο «Βιβλίο των Νεκρών» και το ταξίδι των Αιγυπτίων προς την αιωνιότητα
- 9
Akylas: Η συγκινητική ιστορία για τη μητέρα του - Πώς βρέθηκε οικονομική μετανάστρια και οι στίχοι που την αφορού
- 10
Βιολάντα: Οι ισχυρισμοί του ιδιοκτήτη και τα ντοκουμένται απαντούν όσοι εμπλέκει
Κάταγμα ο Μιλουτίνοφ – Αμφίβολος ο Ταϊρίκ Τζόουνς στον τελικό
Με σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Allwyn Final-8 του Ηρακλείου, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό (21/2, 20:00), διεκδικώντας το 13ο τρόπαιο της ιστορίας του.
Ο Γιανάι ανέλαβε την ευθύνη για την κατρακύλα της Χάποελ Τελ Αβίβ
Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ Όφερ Γιανάι μέσω ανάρτησης που έκανε, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την κατάσταση της ομάδας το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Αντετοκούνμπο: «Δεν εξαρτάται μόνο από μένα το αν θα μείνω στο Μιλγουόκι»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει στο μέλλον από τους Μιλγουόκι Μπακς, τονίζοντας πως η παρουσία του στην ομάδα δεν αποτελεί αποκλειστικά δική του απόφαση. Μιλώντας στην Cosmote TV, ο ηγέτης των «Ελαφιών» ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το μέλλον ενός παίκτη στο ΝΒΑ, αφήνοντας να εννοηθεί πως, αν τα […]
Παπανικολάου: «Ο Παναθηναϊκός είναι ο κάτοχος του Κυπέλλου και θέλουμε να πάρουμε πίσω το τρόπαιο»
Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε για τη νίκη επί του Αμαρουσίου, για τον τελικό που πλησιάζει, αλλά και για τον Μόντε Μόρις.
Μπαρτζώκας: «Το μυαλό των παικτών ήταν στον τελικό» – Η αναφορά του στους τραυματίες
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Allwyn Final 8, τόνισε πως βασικός του στόχος ήταν η σωστή διαχείριση των παικτών ενόψει της συνέχειας. Έπειτα από τη νίκη απέναντι στο Μαρούσι, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» ανέφερε ότι το μυαλό της ομάδας ήταν ήδη στραμμένο στον μεγάλο τελικό, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην […]