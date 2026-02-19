Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου η είδηση του θανάτου του 19χρονου Νικόλα Κατσαμπέκη από τη Βοιωτία, ο οποίος πάλευε με τον καρκίνο.

Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρετούν σήμερα, Πέμπτη (19/02), το απόγευμα, λέγοντάς του το τελευταίο «αντίο». Η οικογένειά του απηύθυνε έκκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί για στεφάνια να προσφέρουν χρήματα στα ογκολογικά ιδρύματα «Ελπίδα» και «Φλόγα».

Σε ένδειξη σεβασμού και πένθους για την απώλεια του νεαρού, η Κοινότητα της Δαύλειας προχώρησε στην ακύρωση όλων των αποκριάτικων εκδηλώσεων.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της Α.Π.Ο. Πανδαυλειακός

«Σύσσωμη η οικογένεια του Α.Π.Ο ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ εκφράζει την απέραντη θλίψη της για τον χαμό του Νικόλα. Ο Νικόλας υπήρξε ενεργό μέλος της ομάδας μας από πολύ μικρή ηλικία και ξεχώριζε για το ήθος και την καλοσύνη του!

Μπροστά στον αδόκητο θάνατο του Νικόλα στεκόμαστε σιωπηλοί και συμπαραστεκόμαστε στην οικογένεια του που βιώνει μια τέτοια απώλεια. ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΝΙΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΙ ΤΟ ΦΩΣ!»