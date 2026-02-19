Η Καθαρά Δευτέρα είναι εδώ, και η παράδοση φωνάζει για πικνίκ, χαρταετούς και γλέντι στη φύση! Αν θέλετε να τηρήσετε τα έθιμα χωρίς να αδειάσετε το πορτοφόλι σας, ακολουθήστε τις παρακάτω ιδέες:

1. Πικνίκ στη φύση

Βρείτε ένα κοντινό πάρκο ή παραλία και πάρτε παρέα σας.

Κάθε φίλος ή μέλος της οικογένειας φέρνει κάτι από το σπίτι: ψωμί, λαχανικά, ελιές ή νερό.

Στήστε ένα μικρό τραπέζι ή χαλάκι και έχετε instant πικνίκ, με φυσική θέα και καθαρό αέρα.

2. DIY λαγάνες και κουλούρια

Μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας τα παραδοσιακά σαρακοστιανά:

Μια απλή λαγάνα ή κουλούρι δεν χρειάζεται πολλά υλικά.

Αν έχετε φίλους, κάντε ανταλλαγή: ένας φτιάχνει κουλούρια, ένας λαγάνες, για ποικιλία χωρίς έξοδα.

3. Χαρταετός… από τα χέρια σας

Δεν χρειάζεται ακριβός χαρταετός:

Φτιάξτε έναν από χαρτί, χαρτόνι ή πλαστική σακούλα.

Η χαρά του πετάγματος και του τρεξίματος με τον αέρα είναι δωρεάν!

4. Δωρεάν εκδηλώσεις

Πολλοί δήμοι και σύλλογοι διοργανώνουν Κούλουμα με μουσική, χορό και διαγωνισμούς χαρταετού χωρίς είσοδο.

Ψάξτε στην ιστοσελίδα του δήμου σας ή στα social media για εκδηλώσεις κοντά σας.

5. Μουσική & γλέντι στο σπίτι

Δεν χρειάζεστε dj ή live συγκρότημα:

Βάλτε YouTube ή Spotify playlists με παραδοσιακά σαρακοστιανά τραγούδια.

Χρησιμοποιήστε ό,τι έχετε σπίτι για ρυθμό: κουτάλια, μπουκάλια ή μικρά τύμπανα.

6. Κοινότητα & φιλανθρωπία

Κάποιες εκκλησίες ή σύλλογοι μοιράζουν δωρεάν λαγάνες και εδέσματα.

Μια καλή ευκαιρία να συμμετέχετε στην τοπική κοινωνία, να γιορτάσετε και να μοιραστείτε το πνεύμα της Καθαράς Δευτέρας.

Μυστικό tip: Οργανώστε μικρές ομάδες φίλων ή γειτόνων και κάντε «swap» υλικών: ό,τι φτιάχνει ο καθένας, το μοιράζεστε όλοι. Το αποτέλεσμα; Κούλουμα γεμάτα παράδοση, χαρά και γέλια, χωρίς κανένα κόστος!