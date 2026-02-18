Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να παρουσιάσουν για την Ατλέτικο Μαδρίτης οι αναμετρήσεις με την Κλαμπ Μπριζ στα playoffs του UEFA Champions League, όχι μόνο για την πρόκριση αλλά και για έναν συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που δεν είναι άλλος από τον Χρήστο Τζόλη.

Οι «ροχιμπλάνκος» παρακολουθούν εδώ και καιρό την πορεία του Έλληνα εξτρέμ και τα δύο παιχνίδια απέναντι στη βελγική ομάδα αποτελούν ιδανική ευκαιρία για πιο προσεκτική αξιολόγηση. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, άνθρωπος των Μαδριλένων θα βρίσκεται δια ζώσης τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ματς, προκειμένου να σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα για την αγωνιστική του κατάσταση.

Ο Τζόλης πραγματοποιεί παραγωγική σεζόν, μετρώντας εννέα γκολ και 15 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σημαντική συμβολή και στην ευρωπαϊκή πορεία της Μπριζ. Δεν είναι μυστικό, άλλωστε, ότι η Ατλέτικο είχε κινηθεί διερευνητικά και τον Ιανουάριο, ωστόσο τότε η βελγική ομάδα δεν εμφανίστηκε διατεθειμένη να συζητήσει την παραχώρησή του.