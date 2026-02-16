Το X (πρώην Twitter) έπεσε για χιλιάδες χρήστες σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με το Down Detector, τα προβλήματα με την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων του Έλον Μασκ επηρεάζουν χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 10.000 προβλήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ περισσότερα από 42.000 έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ.

Ενώ ο λόγος για τη διακοπή της λειτουργίας παραμένει ασαφής, περισσότερες από τις μισές (57%) αναφορές αφορούσαν την εφαρμογή X.

Εν τω μεταξύ, το 20% των προβλημάτων σχετίζεται με τη ροή ή το χρονολόγιο, ενώ το 17% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα με τον ιστότοπο.

Η Daily Mail προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στο X μέσω της εφαρμογής iOS και έλαβε ένα μήνυμα σφάλματος με το κείμενο «Οι αναρτήσεις δεν φορτώνονται αυτή τη στιγμή».

Στον ιστότοπο του X, τα tweets επίσης δεν φορτώνονται, ενώ το μήνυμα σφάλματος αναφέρει: «Κάτι πήγε στραβά. Δοκιμάστε να φορτώσετε ξανά».