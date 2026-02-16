Η Παρτίζαν ανακοίνωσε μέσω των social media την αποχώρηση του Κάμερον Πέιν, ο οποίος επιστρέφει στο NBA για λογαριασμό των Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία, η συμφωνία για τη μετακίνηση του Πέιν ανέρχεται σε 1.750.000 δολάρια ως αποζημίωση για τους Ασπρόμαυρους. Ο σύλλογος του Βελιγραδίου επιβεβαίωσε την είδηση το απόγευμα της Δευτέρας (16/2) και ευχαρίστησε τον Αμερικανό γκαρντ για τη συνεισφορά του στην ομάδα.

Φέτος, ο Πέιν με την Παρτίζαν στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο 12,4 πόντους, 2,3 ριμπάουντ, 3,9 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 10,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, σε 10 παιχνίδια. Η απόφασή του να επιστρέψει στο NBA σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική θητεία στη σερβική ομάδα.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα