Η Παρτίζαν ανακοίνωσε μέσω των social media την αποχώρηση του Κάμερον Πέιν, ο οποίος επιστρέφει στο NBA για λογαριασμό των Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία, η συμφωνία για τη μετακίνηση του Πέιν ανέρχεται σε 1.750.000 δολάρια ως αποζημίωση για τους Ασπρόμαυρους. Ο σύλλογος του Βελιγραδίου επιβεβαίωσε την είδηση το απόγευμα της Δευτέρας (16/2) και ευχαρίστησε τον Αμερικανό γκαρντ για τη συνεισφορά του στην ομάδα.

Kameron Pejn nastavlja karijeru u NBA ligi!🙏🏽🖤🤍 Crno-belima 1.750.000 dolara na ime obeštećenja! 🔗 https://t.co/MgEBaH1vef#KKPartizan pic.twitter.com/mG2OKJYnNF — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) February 16, 2026

Φέτος, ο Πέιν με την Παρτίζαν στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο 12,4 πόντους, 2,3 ριμπάουντ, 3,9 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 10,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, σε 10 παιχνίδια. Η απόφασή του να επιστρέψει στο NBA σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική θητεία στη σερβική ομάδα.