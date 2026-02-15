Καταδικαστική απόφαση εξέδωσε δικαστήριο του Λονδίνου σε βάρος πρώην ιμάμη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σειρά βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων σε γυναίκες και ανήλικα κορίτσια. Ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε τη θέση του ως θρησκευτικός ηγέτης σε τέμενος του ανατολικού Λονδίνου, πείθοντας τα θύματά του ότι διέθετε «μαγικές δυνάμεις».

Ο Αμπντούλ Χαλίμ Καν, 54 ετών, κρίθηκε ένοχος για συνολικά 21 αδικήματα βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης και σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος παιδιών, όπως αποφάνθηκε το Snaresbrook Crown Court. Τα αδικήματα αφορούν επτά γυναίκες και κορίτσια, τρεις εκ των οποίων ήταν ανήλικες στην πρώιμη εφηβεία τους την περίοδο της κακοποίησης. Οι πράξεις τοποθετούνται χρονικά από το 2004 έως το 2015.

Imam is guilty of raping women and girls as young as 12 after convincing them he had magical powers when they met at mosque https://t.co/LtNDK9I21V — Daily Mail (@DailyMail) February 14, 2026

Όλα τα θύματα προέρχονταν από την τοπική μουσουλμανική κοινότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο δράστης εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του για να πείσει τις γυναίκες και τα κορίτσια να τον συναντήσουν σε απομονωμένα σημεία, υποστηρίζοντας ότι μπορούσε να τις προστατεύσει από επικείμενο κακό. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, προχωρούσε σε βιασμούς ή άλλες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης, ισχυριζόμενος ότι ήταν «κυριευμένος από τζιν», δηλαδή από κακό πνεύμα.

Η Εισαγγελία ανέφερε ότι τα θύματα φοβούνταν να μιλήσουν σε φίλους ή συγγενείς, πιστεύοντας πως ο δράστης μπορούσε να τους προκαλέσει κακό μέσω «μαύρης μαγείας». Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2018, όταν το νεότερο από τα θύματα βρήκε το θάρρος να απευθυνθεί σε εκπαιδευτικό και να περιγράψει όσα είχε υποστεί.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το δικαστήριο καταδίκασε τον Αμπντούλ Χαλίμ Καν για εννέα περιπτώσεις βιασμού, τέσσερις περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης, δύο σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδί κάτω των 13 ετών, πέντε βιασμούς παιδιού κάτω των 13 ετών και μία επίθεση με διείσδυση. Κατά την έρευνα, αστυνομικοί της Metropolitan Police έλαβαν καταθέσεις από περισσότερους από 50 μάρτυρες, ενώ ο Καν κατηγορήθηκε επίσημα τον Μάρτιο του 2023.

Οι μαρτυρίες των θυμάτων και η αντίδραση της αστυνομίας

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, μία από τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα του πρώην ιμάμη περιέγραψε τον βαθύ και διαρκή αντίκτυπο της κακοποίησης στη ζωή της. Όπως τόνισε, επηρέασε την αίσθηση ασφάλειας, την εμπιστοσύνη προς τους άλλους και τον τρόπο που αντιλαμβανόταν τις σχέσεις και την εξουσία.

Η ίδια σημείωσε ότι η προδοσία από κάποιον που δεν θα έπρεπε ποτέ να της προκαλέσει κακό άφησε τραύματα που τη συνοδεύουν μέχρι σήμερα. Παράλληλα, ανέφερε ότι η σιωπή της για χρόνια συνοδεύτηκε από ντροπή, φόβο και σύγχυση, ενώ η υποστήριξη που έλαβε κατά την έρευνα βοήθησε να ανακτήσει μέρος της χαμένης εμπιστοσύνης της.

Ο Αμπντούλ Χαλίμ Καν παραμένει προφυλακισμένος ενόψει της ανακοίνωσης της ποινής του, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 14 Μαΐου στο Snaresbrook Crown Court.

Η επικεφαλής της έρευνας, αστυνόμος Σάρα Γεμς, επισήμανε ότι απαιτείται εξαιρετική δύναμη για να καταγγείλει κάποιος κακοποίηση, ειδικά όταν ο δράστης θεωρείται πρόσωπο εμπιστοσύνης. Εξήρε το θάρρος των επτά γυναικών που μίλησαν στην αστυνομία, υπογραμμίζοντας ότι μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για άλλα θύματα. Όπως είπε, παρότι τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει τη ζημιά που υπέστησαν, η καταδίκη προσφέρει μια μικρή αλλά ουσιαστική αίσθηση δικαίωσης.