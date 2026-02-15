Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για συνεργασία με την Ουάσινγκτον στη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων, επιβεβαιώνοντας μόνο τη γενική διμερή αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε δήλωσή του στην αγγλόφωνη έκδοση της εφημερίδας «Τουρκιγέ», το υπουργείο ανέφερε ότι, παρότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολλές δραστηριότητες συνεργασίας» με τον σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, «δεν υπάρχει καμία εργασία στον τομέα της κοινής ναυπήγησης πλοίων». Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να περιορίσει τη φημολογία ότι τουρκικά ναυπηγεία ενδέχεται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης παραγωγής φρεγατών που αντιμετωπίζει η Ουάσινγκτον.

Αποφυγή σχολιασμού από την Ουάσινγκτον

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να σχολιάσει το ενδεχόμενο ύπαρξης επίσημων ή ανεπίσημων συζητήσεων περί ναυπηγικής συνεργασίας. Ο εκπρόσωπος δήλωσε: «Η Τουρκία είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ με μεγάλη και αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία. Διατηρούμε ισχυρό αμυντικό εμπόριο με την Τουρκία».

Παρόμοια στάση κράτησε και η Διοίκηση Ναυτικών Συστημάτων των ΗΠΑ (NAVSEA), η οποία απέφυγε να απαντήσει άμεσα στα σχετικά ερωτήματα.

Δημοσιεύματα για επαφές ΗΠΑ – Τουρκίας

Η διάψευση του τουρκικού υπουργείου αφορά δημοσίευμα της 3ης Φεβρουαρίου από το Middle East Eye (MEE), σύμφωνα με το οποίο Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία διεξήγαγαν από πέρυσι συνομιλίες για συνεργασία στη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων. Το αμερικανικό ναυτικό, σύμφωνα με το MEE, επιδιώκει την ενίσχυση του στόλου του εν μέσω αυξανόμενου ανταγωνισμού με την Κίνα.

Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι αντιπροσωπεία της NAVSEA επισκέφθηκε στις 25 Ιανουαρίου τα Ναυπηγεία Κωνσταντινούπολης, εξετάζοντας το ενδεχόμενο προμήθειας εξαρτημάτων από την Τουρκία. Συζητήθηκε επίσης η πιθανότητα συνδρομής της Άγκυρας στην κατασκευή πρόσθετων φρεγατών για το αμερικανικό ναυτικό.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, πάντα σύμφωνα με το MEE, είχαν περιγράψει την κατάσταση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας ως ιδιαίτερα σοβαρή, παρουσιάζοντας το Πεντάγωνο να αναζητά εναλλακτικές τοποθεσίες παραγωγής.

Ναυπηγικά προγράμματα και συνεργασίες

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επισήμανε ότι συνεχίζεται η ναυπήγηση 39 πολεμικών πλοίων σε ναυπηγεία της χώρας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έκθεσης DIMDEX-2026 στο Κατάρ, υπεγράφη μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των TAIS Shipyards και της Barzan Holdings για την κατασκευή δύο φρεγατών κλάσης Istif.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι το μνημόνιο «δεν αποτελεί οριστική συμφωνία και δεν περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής και παράδοσης των πλοίων».