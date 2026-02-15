Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε έκπληξη, καθώς δείχνει ένα χρυσόψαρο να κολυμπά ζωηρά μέσα σε ενυδρείο, παρά το γεγονός ότι δεν έχει κεφάλι. Αρχικά πολλοί θεώρησαν πως πρόκειται για ψεύτικο βίντεο, δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη (AI), ωστόσο αποδείχθηκε ότι είναι απολύτως αληθινό και βασίζεται σε επιστημονικές αρχές.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από έναν εκτροφέα ψαριών στην Κίνα και δείχνει το ψάρι να κινείται κανονικά, παρότι του λείπουν τα μάτια, το στόμα και τμήματα του εγκεφάλου του. Η αιτία αυτής της ασυνήθιστης κατάστασης αποδίδεται σε μόλυνση ή επιδείνωση της ποιότητας του νερού.

Καθώς ο ιστός στο κεφάλι του ψαριού άρχισε να νεκρώνεται, άλλα ψάρια του ενυδρείου το δάγκωναν, δημιουργώντας σταδιακά μια μεγάλη τρύπα. Σε αντίθεση με τον ανθρώπινο ή τον θηλαστικό εγκέφαλο, που βρίσκεται συμπαγής μέσα στο κρανίο, ο εγκέφαλος των ψαριών έχει πιο εκτεταμένη και διάσπαρτη δομή.

Αν και τα κέντρα όσφρησης και μνήμης βρίσκονται στο κεφάλι, ο προμήκης μυελός –που ρυθμίζει ζωτικές λειτουργίες όπως η αναπνοή και η κυκλοφορία του αίματος– εντοπίζεται βαθιά μέσα στο σώμα, κοντά στη σπονδυλική στήλη. Αυτός είναι ο λόγος που το ψάρι κατάφερε να επιβιώσει χωρίς κεφάλι.

Εντυπωσιακό θεωρείται επίσης το γεγονός ότι το ψάρι κολυμπούσε χωρίς να χτυπά στα τοιχώματα, παρότι δεν είχε μάτια. Τα ψάρια διαθέτουν αισθητήρες πίεσης και στις δύο πλευρές του σώματός τους, οι οποίοι λειτουργούν ως ένα είδος βιολογικού «σόναρ» και τα βοηθούν να εντοπίζουν εμπόδια στο περιβάλλον τους.

Η κίνηση ελέγχεται από το αυτόματο νευρικό δίκτυο του νωτιαίου μυελού, χωρίς να απαιτείται συνεχής εντολή από τον εγκέφαλο. Έτσι, το ψάρι δεν αντιμετώπισε δυσκολία στο να κινείται, παρά την απώλεια του κεφαλιού του. Κατάφερε να επιβιώσει περίπου δύο εβδομάδες, όμως τελικά πέθανε όταν το νερό εισχώρησε στο σώμα μέσω του τραύματος, διαταράσσοντας την ισορροπία των ηλεκτρολυτών του.