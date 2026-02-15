Η παρουσιάστρια του Open υποδέχτηκε συνεργάτες και φίλους στο κτήμα Αριάδνη, σε μια βραδιά με έντονο ρομαντικό στοιχείο και φόντο κατακόκκινα μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς.

Αγκαλιά με την κόρη της Μαρίλια και έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά, η παρουσιάστρια έσβησε την εντυπωσιακή τούρτα των γενεθλίων της και απόλαυσε μια γιορτή γεμάτη μουσική, διασκέδαση και ευχές από αγαπημένα πρόσωπα.

Από τη βραδιά απουσίαζε ο συμπαρουσιαστής της στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», Λάμπρος Κωνσταντάρας, λόγω πολύωρου τηλεοπτικού γυρίσματος για νέο τηλεπαιχνίδι.

Το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, ο δημοσιογράφος σχολίασε με χιούμορ την απουσία του: «Δεν ήρθα γιατί… δεν ήθελα. Δεν είμαστε τσακωμένοι; Γιατί να έρθω στα γενέθλιά σου; Με κάλεσες; Δεν ήρθε η πρόσκληση. Ήθελα να έρθω αλλά σκοτεινές δυνάμεις άλλων καναλιών με κράτησαν μακριά».

Η Ιωάννα Μαλέσκου απάντησε με τον ίδιο τόνο: «Επέλεξες να πας στις σκοτεινές δυνάμεις».

Nα πούμε σε αυτό το σημείο πως σε δηλώσεις που έκανε εκείνη την βραδιά η Ιωάννα , ανέφερε πως οι σχέσεις τους είναι όχι απλά καλές, αλλά άριστες και πως είναι σίγουρη παρόλα αυτά που θα συνεχιστούν οι φήμες για το αντίθετο.