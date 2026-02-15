Ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου συγκλονίζει την Καρδίτσα, όταν μια γυναίκα εντόπισε ένα κουτάβι να ουρλιάζει μέσα σε θαμνώδη περιοχή της πόλης. Το μικρό σκυλί βρέθηκε δεμένο με μια ζώνη, ανήμπορο να κινηθεί.

Η γυναίκα, αδυνατώντας να το απελευθερώσει, κάλεσε την Πρόεδρο του Φιλοζωικού Ομίλου Καρδίτσας, η οποία έσπευσε στο σημείο μαζί με μία εθελόντρια. Το ζώο ήταν τρομαγμένο και ούρλιαζε συνεχώς, ενώ όπως περιγράφει η πρόεδρος, «ήταν δεμένο δεξί χέρι-αριστερό πόδι ενωμένα και δεμένο με μία ζώνη. Δηλαδή ήταν 10 εκατοστά που μπορούσε το ζωάκι να γυρίσει το κεφάλι».

Αφού κατάφεραν να το ηρεμήσουν και να το ελευθερώσουν, διαπίστωσαν ότι στο πίσω μέρος του σώματός του υπήρχε μια μεγάλη οπή. «Από την εμπειρία μου πάντα, 20 χρόνια που δραστηριοποιούμαι, δεν είχα ξαναδεί ανάλογο περιστατικό», ανέφερε η ίδια.

Το κουτάβι μεταφέρθηκε αμέσως σε κτηνίατρο, η οποία διαπίστωσε πως το ζώο ήταν σε εξαιρετικά κακή κατάσταση και υποσιτισμένο. «Από την πρώτη στιγμή παρουσίασε έντονη φοβική συμπεριφορά. Ήταν σε υπερδιέγερση. Κατά την πρώτη εξέταση διαπιστώσαμε ότι το ζώο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, πολύ αδύνατο και αφυδατωμένο», σημείωσε η κτηνίατρος.

Η αποκάλυψη της κακοποίησης

Οι εξετάσεις που ακολούθησαν αποκάλυψαν την απίστευτη αγριότητα του περιστατικού. Το κουτάβι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. «Το πόρισμα της ιατροδικαστικής και ιστοπαθολογικής εξέτασης από το Πανεπιστήμιο της Κτηνιατρικής Σχολής Καρδίτσας επιβεβαίωσε ότι είναι σεξουαλική κακοποίηση από στρογγυλό αντικείμενο», ανέφερε η πρόεδρος του Φιλοζωικού Ομίλου.

Σήμερα, το σκυλάκι φιλοξενείται προσωρινά στο σπίτι της Προέδρου του Φιλοζωικού Ομίλου Καρδίτσας, όπου λαμβάνει τη φροντίδα και την αγάπη που χρειάζεται για να αναρρώσει.