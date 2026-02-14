Μια μητέρα εντόπισε ένα μυστηριώδες, γλιστερό θαλάσσιο πλάσμα ενώ μάζευε σκουπίδια σε μια δημοφιλή παραλία της Ουαλίας. Η Chloe Heuch έκανε την απροσδόκητη ανακάλυψη όταν βρήκε κάτω από ένα πλαστικό καπάκι καφέ αρκετά παράξενα πλάσματα, τα οποία κρύβονταν μέσα στην άμμο. «Το καπάκι ήταν αναποδογυρισμένο στην υγρή άμμο – έμοιαζε σαν να είχε απλώς πέσει», είπε η ίδια. «Το σήκωσα για να το πετάξω και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι υπήρχαν πλάσματα από κάτω».

Η δασκάλα και συγγραφέας περπατούσε στην παραλία Llanddona στο Άνγκλεσι της Ουαλίας μαζί με την κόρη της όταν ήρθε αντιμέτωπη με τα παράξενα, ζελατινώδη όντα. Αρχικά πίστεψαν ότι πρόκειται για θαλάσσια σαλιγκάρια, ωστόσο δεν ήταν σίγουρες για το τι ακριβώς είχαν βρει.

«Έμεινα έκπληκτη από την ιδιαιτερότητά τους», ανέφερε. «Η κόρη μου άγγιξε ένα απαλά, γιατί δεν με πίστευε ότι ήταν ζωντανό, και τότε αυτό συρρικνώθηκε λίγο».

Μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας υποβρύχιος φωτογράφος ταυτοποίησε τα πλάσματα ως χιτωνόζωα, συγκεκριμένα του είδους Ciona intestinalis, σύμφωνα με το North Wales Live.

Ταυτοποίηση και χαρακτηριστικά των θαλάσσιων ασκιτών

Eίναι κοινά πλάσματα στα ρηχά νερά γύρω από το Ηνωμένο Βασίλειο, αν και θεωρούνται εισβολικό είδος. Έχουν μαλακό, σωληνοειδές σώμα, χλωμό και ημιδιαφανές, και μπορούν να φτάσουν έως και τα 20 εκατοστά σε μήκος.

Η Chloe αποφάσισε να μην τα μετακινήσει. «Τα άφησα εκεί που ήταν, ένιωσα λίγο άσχημα, αλλά δεν ήθελα να τα ενοχλήσω», είπε. «Φαίνονταν πολύ χαρούμενα. Ήταν αρκετά μέσα σε εκείνο το μικρό σημείο!»

Ο φωτογράφος που τα αναγνώρισε εξήγησε: «Είναι ευκαιριακοί αποικιστές σχεδόν κάθε επιφάνειας που δεν έχει ήδη κάτι άλλο να αναπτυχθεί πάνω της». Πρόσθεσε ακόμη πως «είναι πολύ πιο όμορφοι όταν ανοίγουν και φιλτράρουν το νερό για τροφή· είναι απολύτως ακίνδυνοι, αν και μπορούν να συγκεντρωθούν σε μεγάλες ποσότητες».

Πηγή: Τhe Sun