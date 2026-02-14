Λιγομίλητος και δίχως εξήγηση για την κάκιστη παρουσία του Άρη στον Βόλο ήταν ο Μανόλο Χιμένεθ, στιγμές μετά το 1-1 κόντρα στους Θεσσαλούς.

«Το πρώτο παράπονο είναι από τους εαυτούς μας. Ένα πρώτο μέρος πολύ χαμηλή ένταση. Κάναμε αλλαγές… Μετά το πέναλτι και την αποβολή, υποφέραμε πολύ», δήλωσε αρχικά ο Ανδαλουσιανός στο συνδρομητικό, για να προσθέσει σχετικά με το γεγονός ότι ο ΑΡΗΣ μετα βίας έκανε τελικές, «έχουν παίξει όλοι οι επιθετικοί. Οταν παίζαμε με δέκα, είχαμε πέντε επιθετικούς. Δεν έχουμε άλλους».