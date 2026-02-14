Δυστυχώς για τον Άρη, η νίκη δεν ήρθε ούτε κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο της αλλαγής προπονητή και των πέντε διαδοχικών αγώνων με ήττες.
Το τελικό 1-1 στο Πανθεσσαλικό, για την 21η αγωνιστική, περισσότερο σαν ήττα μοιάζει για τους Θεσσαλονικείς. Αν και έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς, νομιμοποιούνται να λένε ότι πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας.
Σε ένα κακό, από πλευράς απόδοσης, πρώτο μέρος οι κιτρινόμαυροι…είδαν το φως με το αυτογκόλ του Κάργα στο 26′. Ο Βόλος όμως απάντησε με πέναλτι του Χουάνπιστο 53′ και πέντε λεπτά αργότερα ήρθε η κόκκινη του Χόνγκά. Δοκάρι ο Λάμπρου στο 76′ για τον Βόλο που ήταν καλύτερος έως το 90′.
Ο αγώνας
Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε μόνο στις απολύτως αναγκαίες αλλαγές, τοποθετώντας τον Φρίντεκ στα άκρα της άμυνας μαζί με τον Φαντιγκά. Το δίδυμο Σούντμπεργκ–Φαμπιάνο αποτέλεσε το κεντρικό αμυντικό δίδυμο μπροστά από τον Αθανασιάδη. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Χόνγκλα και Ράτσιτς, με τον Γένσεν σε πιο προωθημένο ρόλο. Στα φτερά της επίθεσης κινήθηκαν οι Πέρεθ και Ντούντου, ενώ στην κορυφή ξεκίνησε ο Κουαμέ αντί του Μορόν.
Από την άλλη, ο Μπράτσος επέλεξε αλλαγή σχηματισμού για την ομάδα του, προχωρώντας παράλληλα και σε ορισμένες διαφοροποιήσεις στα πρόσωπα, με πιο χαρακτηριστική την παρουσία του Κάργα στο κέντρο της άμυνας.
Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Σιαμπάνης, με τους Σόρια και Φορτούνα στα άκρα της άμυνας και τους Χέρμανσον–Κάργα στο κέντρο. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Κόμπα και Γρόσδης, ενώ πίσω από τον προωθημένο Μακνί κινήθηκαν οι Τζόκα, Χουάνμπι και Λάμπρου.
Προβληματικός ο Άρης, αλλά είχε… Κάργα
Για ακόμη μία αναμέτρηση, ο Άρης παρουσίασε έλλειψη επιθετικής δημιουργίας, δυσκολευόμενος ιδιαίτερα στα πρώτα λεπτά να απειλήσει. Την ίδια στιγμή, ο Βόλος είχε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, χωρίς όμως να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνος.
Το παιχνίδι κύλησε σε χαμηλό ρυθμό, με αρκετά λάθη και από τις δύο πλευρές. Ο Άρης αντιμετώπισε προβλήματα στην ανάπτυξη, εγκλωβισμένος στο μεσαίο μπλοκ του Βόλου. Όσο αυτό συνεχιζόταν, γινόταν όλο και πιο φανερό πως η ομάδα του Χιμένεθ έπρεπε να εκμεταλλευτεί τους ανοιχτούς χώρους.
Έτσι προέκυψε και το γκολ στο 25ο λεπτό, έπειτα από γρήγορη επιθετική μετάβαση, στην οποία σημαντικό ρόλο είχε ο Κουαμέ. Ο Ιβοριανός βρήκε ιδανικά τον Ντούντου στον κενό χώρο και από τη σέντρα του προήλθε το αυτογκόλ του Κάργα, που διαμόρφωσε το 0-1. Αξιοσημείωτο είναι ότι μέχρι εκείνο το σημείο ο Άρης δεν είχε καταγράψει ούτε μία τελική προσπάθεια.
Τα έκανε μαντάρα και στο τέλος… έσωσε τον βαθμό
Παρότι ο Άρης δεν παρουσίασε ούτε καν μια ανεκτή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, στάθηκε τυχερός που βρέθηκε μπροστά στο σκορ και είχε μπροστά του ένα ολόκληρο 45λεπτο για να το διαχειριστεί. Ωστόσο, μέσα σε μόλις πέντε λεπτά κατάφερε να ανατρέψει εις βάρος του την κατάσταση.
Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο ΝΠΣ Βόλος κέρδισε πέναλτι ύστερα από χέρι του Σούντμπεργκ, με τον Χουάνπι να ευστοχεί από την άσπρη βούλα και να φέρνει το ματς στα ίσα. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Χόνγκλα αντίκρισε δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε τέσσερα λεπτά (54’ και 58’) και αποβλήθηκε, αφήνοντας την ομάδα του με αριθμητικό μειονέκτημα για περισσότερο από 40 λεπτά.
Με παίκτη λιγότερο, ο Άρης εμφάνισε ακόμη μεγαλύτερες αδυναμίες. Ο Βόλος πήρε τον έλεγχο της κατοχής, δημιούργησε τις προϋποθέσεις και πίεσε μέχρι το τέλος, απέναντι σε έναν αντίπαλο που έδειχνε περισσότερο να ενδιαφέρεται για τη διατήρηση της ισοπαλίας. Στο 76’ ο Ουρτάδο, με προβολή, έστειλε την μπάλα να περάσει ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Αθανασιάδη, ενώ στο 82’ οι Θεσσαλοί έφτασαν μια ανάσα από το 2-1, με το σουτ του Λάμπρου να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι. Σωτήρια επέμβαση από τον Αθανασιάδη στις καθυστερήσεις στην τελευταία προσπάθεια των γηπεδούχων,
ΝΠΣ Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης – Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα (72′ Αμπάντα) – Κόμπα (46′ Μπουζούκης), Γρόσδης – Τζόκα (90’+1′ Μύγας), Χουάνπι (72′ Γκονζάλες), Λάμπρου – Μακνί (60′ Ουρτάδο)
ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης -Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φρίντεκ (46′ Γκαρέ) – Χόνγκλα, Ράτσιτς – Πέρεθ (46′ Δώνης), Γένσεν (77′ Καντεβέρε), Ντούντου (46′ Αλφαρέλα) – Κουαμέ (60’Ρόουζ)