Δυστυχώς για τον Άρη, η νίκη δεν ήρθε ούτε κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο της αλλαγής προπονητή και των πέντε διαδοχικών αγώνων με ήττες.

Το τελικό 1-1 στο Πανθεσσαλικό, για την 21η αγωνιστική, περισσότερο σαν ήττα μοιάζει για τους Θεσσαλονικείς. Αν και έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς, νομιμοποιούνται να λένε ότι πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Σε ένα κακό, από πλευράς απόδοσης, πρώτο μέρος οι κιτρινόμαυροι…είδαν το φως με το αυτογκόλ του Κάργα στο 26′. Ο Βόλος όμως απάντησε με πέναλτι του Χουάνπιστο 53′ και πέντε λεπτά αργότερα ήρθε η κόκκινη του Χόνγκά. Δοκάρι ο Λάμπρου στο 76′ για τον Βόλο που ήταν καλύτερος έως το 90′.

Ο αγώνας

Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε μόνο στις απολύτως αναγκαίες αλλαγές, τοποθετώντας τον Φρίντεκ στα άκρα της άμυνας μαζί με τον Φαντιγκά. Το δίδυμο Σούντμπεργκ–Φαμπιάνο αποτέλεσε το κεντρικό αμυντικό δίδυμο μπροστά από τον Αθανασιάδη. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Χόνγκλα και Ράτσιτς, με τον Γένσεν σε πιο προωθημένο ρόλο. Στα φτερά της επίθεσης κινήθηκαν οι Πέρεθ και Ντούντου, ενώ στην κορυφή ξεκίνησε ο Κουαμέ αντί του Μορόν.

Από την άλλη, ο Μπράτσος επέλεξε αλλαγή σχηματισμού για την ομάδα του, προχωρώντας παράλληλα και σε ορισμένες διαφοροποιήσεις στα πρόσωπα, με πιο χαρακτηριστική την παρουσία του Κάργα στο κέντρο της άμυνας.

Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Σιαμπάνης, με τους Σόρια και Φορτούνα στα άκρα της άμυνας και τους Χέρμανσον–Κάργα στο κέντρο. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Κόμπα και Γρόσδης, ενώ πίσω από τον προωθημένο Μακνί κινήθηκαν οι Τζόκα, Χουάνμπι και Λάμπρου.

Προβληματικός ο Άρης, αλλά είχε… Κάργα

Για ακόμη μία αναμέτρηση, ο Άρης παρουσίασε έλλειψη επιθετικής δημιουργίας, δυσκολευόμενος ιδιαίτερα στα πρώτα λεπτά να απειλήσει. Την ίδια στιγμή, ο Βόλος είχε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, χωρίς όμως να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνος.

Το παιχνίδι κύλησε σε χαμηλό ρυθμό, με αρκετά λάθη και από τις δύο πλευρές. Ο Άρης αντιμετώπισε προβλήματα στην ανάπτυξη, εγκλωβισμένος στο μεσαίο μπλοκ του Βόλου. Όσο αυτό συνεχιζόταν, γινόταν όλο και πιο φανερό πως η ομάδα του Χιμένεθ έπρεπε να εκμεταλλευτεί τους ανοιχτούς χώρους.

Έτσι προέκυψε και το γκολ στο 25ο λεπτό, έπειτα από γρήγορη επιθετική μετάβαση, στην οποία σημαντικό ρόλο είχε ο Κουαμέ. Ο Ιβοριανός βρήκε ιδανικά τον Ντούντου στον κενό χώρο και από τη σέντρα του προήλθε το αυτογκόλ του Κάργα, που διαμόρφωσε το 0-1. Αξιοσημείωτο είναι ότι μέχρι εκείνο το σημείο ο Άρης δεν είχε καταγράψει ούτε μία τελική προσπάθεια.

Τα έκανε μαντάρα και στο τέλος… έσωσε τον βαθμό