Η Νιουκάστλ καλείται να διαχειριστεί μια σημαντική απώλεια, καθώς ο αρχηγός της, Μπρούνο Γκιμαράες, θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες λόγω τραυματισμού στον δικέφαλο μηριαίο.

🚨⚠️ Bruno Guimarães suffers serious muscle injury and will be out for several weeks, as @ESPNBrasil reports. Newcastle midfielder to travel soon to Brazil but expected to be out for 8/10 weeks. Bruno, expected to miss Seleçao next games in March ahead of World Cup. pic.twitter.com/Dy9OOJVfE7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2026

Ο Βραζιλιάνος μέσος τραυματίστηκε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με την Τότεναμ (10/02), αποχωρώντας με ενοχλήσεις, μόλις στη δεύτερη συμμετοχή του μετά την επιστροφή του από πρόβλημα στον αστράγαλο. Ο τεχνικός της ομάδας, Έντι Χάου, είχε παραδεχθεί πως ο παίκτης ήταν ανήσυχος, καθώς δεν είχε αντιμετωπίσει ξανά αντίστοιχο μυϊκό τραυματισμό.

🚨ESPN BRASIL: Bruno Guimarães will be out for 8-10 weeks due to injury. He will miss the matches against France and Croatia! ❌ Get better soon, Bruno! 🙏🏽 pic.twitter.com/xXXcIXnH0N — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) February 13, 2026

Η απουσία του Γκιμαράες αποτελεί ισχυρό πλήγμα για τις «καρακάξες», αφού θα χάσει και τις αναμετρήσεις του Champions League. Τα στατιστικά υπογραμμίζουν τη σημασία του: από το ντεμπούτο του το 2022, η Νιουκάστλ δεν έχει καταφέρει να κερδίσει σε δέκα αγώνες Premier League όπου εκείνος απουσίαζε, ενώ με τον ίδιο στην ενδεκάδα παρουσιάζει σαφώς καλύτερο ποσοστό νικών, περισσότερους βαθμούς και καλύτερη επιθετική και αμυντική συγκομιδή.

Για το προσεχές παιχνίδι με την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ, διαθέσιμοι στον άξονα είναι οι Σάντρο Τονάλι, Τζο Γουίλοκ και Τζέικομπ Ράμσεϊ. Παράλληλα, υπάρχει αισιοδοξία για την επιστροφή του Ζοέλιντον από πρόβλημα στη βουβωνική χώρα, ενώ ο Λιούις Μάιλι εκτιμάται πως δεν θα μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός λόγω τραυματισμού στο πόδι.