Ο χαφ κατήγγειλε «άδικες» αποφάσεις, υποστηρίζοντας ότι «ο κόσμος δεν θέλει να κερδίζουμε».

Πρόσθεσε: «Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και αυτό είναι το πρώτο γκολ που σκοράρουν, ίσως αν δεν το έβαζαν, να κερδίζαμε το παιχνίδι. Δεν μιλάω ποτέ για διαιτητές, σέβομαι πάρα πολύ τη δουλειά τους, αλλά πρέπει να δίνουν προσοχή σε αυτά τα πράγματα».

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FA, η Παρασκευή (13/02) ήταν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την άσκηση κατηγορίας και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας δήλωσε: «Ο Ρόδρι κατηγορήθηκε για ανάρμοστη συμπεριφορά σε σχέση με σχόλια που έκανε μετά τον αγώνα της Premier League απέναντι στην Tότεναμ την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026.

Rodri is charged pic.twitter.com/1UxgyVXxyE — Terry Flewers (@terryflewers) February 13, 2026

Υποστηρίζεται ότι ο μέσος ενήργησε με ανάρμοστο τρόπο σε συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, κάνοντας σχόλια που υπονοούν προκατάληψη και/ή αμφισβητούν την ακεραιότητα ενός διαιτητή και/ή των διαιτητών αγώνα, κατά παράβαση του Κανονισμού 3.1 της FA. Ο Ρόδρι έχει προθεσμία έως την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου για να υποβάλει την απάντησή του».

Πλέον, αναμένεται η απόφαση της FA για την τιμωρία του Ισπανού, με ειδικούς σε αυτά τα θέματα στο Νησί να αναφέρουν ότι μπορεί να είναι από δύο παιχνίδια έως και πέντε, με την Σίτι να αναμένεται να χάσει έναν πολύ σημαντικό παίκτη στην μάχη του τίτλου.