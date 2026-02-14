Στο κλίμα της μέρας η Φίνος Φιλμ με μία ανάρτηση για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό στης εταιρείας παραγωγής στο Instagram περιλαμβάνονται σκηνές από διάσημες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Μεταξύ αυτών, τα φιλμ «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» και «Ένα κορίτσι για δύο».

Ο Κώστας Βουτσάς, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και πολλοί ακόμα πρωταγωνιστές παρελαύνουν, λέγοντας ατάκες που έγραψαν ιστορία.

Το σχόλιο για τους έρωτες

«Οι έρωτες της Φίνος Φιλμ μας έμαθαν πως το πιο μεγάλο ρομάντζο δεν είναι αυτό που κρατάει μια σκηνή, αλλά μια ζωή! Χρόνια πολλά φίλες και φίλοι ερωτευμένοι», αναφέρεται στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο.

