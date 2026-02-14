Απάτη στα Γιαννιτσά με δράστες που προσποιούνται λογιστές εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές, φέρνοντας στο φως ακόμη ένα περιστατικό εξαπάτησης πολιτών. Οι δράστες αφαιρούν χρήματα και αντικείμενα αξίας από ανυποψίαστους πολίτες, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η υπόθεση αποκαλύφθηκε στα Γιαννιτσά, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας. Η τηλεφωνική απάτη σημειώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2026, όταν οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν πολύτιμα αντικείμενα από πολίτη.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 19χρονου ημεδαπού, του οποίου τα στοιχεία έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρχές. Ο ίδιος φέρεται να εμπλέκεται και σε ακόμη μία τηλεφωνική απάτη με τη μέθοδο του λογιστή, που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα στην ίδια περιοχή.

Στην περίπτωση αυτή, ο 19χρονος παρέλαβε από 65χρονη ημεδαπή κοσμήματα, ρολόγια και χρυσές λίρες, συνολικής αξίας 25.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών του και εξετάζουν ενδεχόμενη συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 19χρονου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών για τα περαιτέρω.

Οδηγίες της ΕΛΑΣ προς τους πολίτες

Με στόχο την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας υπενθυμίζει βασικές οδηγίες προστασίας:

• Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

• Μην αποκαλύπτετε εάν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

• Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν που εμφανίζεται ως «συνεργάτης λογιστή».

• Μην πείθεστε αν σας δώσουν να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή ή συγγενή σας.

• Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για να επικοινωνήσετε με το οικείο σας πρόσωπο, καθώς οι δράστες μπορεί να βρίσκονται ακόμη στη γραμμή.

• Ενημερώνετε άμεσα την Αστυνομία, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης.

Περισσότερες χρήσιμες συμβουλές για την προστασία των πολιτών είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».