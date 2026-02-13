Νέες δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ιράν ενισχύει τις άμυνες σε υπόγειο συγκρότημα σηράγγων κοντά στο Natanz, την πιο κρίσιμη εναπομένουσα πυρηνική εγκατάστασή του. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι στρατιωτικές εντάσεις στην περιοχή παραμένουν υψηλές.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας (ISIS), δορυφορικές εικόνες της 10ης Φεβρουαρίου δείχνουν σκυρόδεμα να ρίχνεται στις εισόδους των σηράγγων. Παράλληλα, βαρύς κατασκευαστικός εξοπλισμός φαίνεται να ενισχύει ενεργά τον χώρο στο όρος Kolang-Gaz La, γνωστό και ως Pickaxe Mountain, περίπου δύο χιλιόμετρα νότια της εγκατάστασης εμπλουτισμού του Natanz.

Οι νέες οχυρωματικές εργασίες πραγματοποιούνται οκτώ μήνες μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν πολλούς ιρανικούς πυρηνικούς χώρους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης του Ιουνίου 2025. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πραγματοποιήσει τότε την Επιχείρηση Midnight Hammer στις 22 Ιουνίου 2025, στοχεύοντας τις εγκαταστάσεις Fordow, Natanz και Isfahan με βόμβες διάτρησης μπάνκερ και πυραύλους κρουζ Tomahawk.

Το Pickaxe Mountain δεν περιλαμβανόταν στους στόχους της επιχείρησης. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι το Ιράν έχει από τότε επιταχύνει την κατασκευή του συγκροτήματος, θεωρώντας το πλέον ως το σημαντικότερο άθικτο πυρηνικό του περιουσιακό στοιχείο.