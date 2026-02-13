Δημοφιλή
Το NBA ετοιμάζει νέο τουρνουά για να καθορίζει τα draft picks
Το NBA σχεδιάζει μια ριζική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των κορυφαίων επιλογών στο draft, με πρωτοβουλία του κομισάριου Άνταμ Σίλβερ. Η ιδέα στοχεύει να περιορίσει το φαινόμενο του tanking, δηλαδή τις εκούσιες ήττες ομάδων για να εξασφαλίσουν υψηλά draft picks. Η πρόσφατη επιβολή προστίμου $500.000 στους Γιούτα Τζαζ πυροδότησε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από […]
Χωρίς Ντόρσεϊ και με… ενδεκάδα κόντρα στον Ηρακλή ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο τον Ηρακλή για τη Stoiximan GBL με τα προβλήματα για τον Μπαρτζώκα να μην λείπουν για μια ακόμη φορά, αφού ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έμεινε εκτός αποστολής.
Από τον Όλυμπο στο NBA: Το Giannis Freak 7 του Αντετοκούνμπο εμπνέεται από την Αρχαία Ελλάδα
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραβά για ακόμη μία φορά τα βλέμματα, αυτή τη φορά μακριά από τα παρκέ, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή και ιδιαίτερα τολμηρή εκδοχή του νέου του signature παπουτσιού, Giannis Freak 7. Ο σταρ των Milwaukee Bucks αποκάλυψε ένα colorway που ξεχωρίζει αμέσως: φωσφοριζέ πράσινο, σχεδόν neon, το οποίο χαρίζει φουτουριστικό χαρακτήρα με «μυθικές» αναφορές. […]
NBA: Ο Νίκολα Τόπιτς επέστρεψε πιο δυνατός – Από τη μάχη με τον καρκίνο στο πρώτο του παιχνίδι στο κορυφαίο πρωτάθλημα
Οι Oklahoma City Thunder γνώρισαν την ήττα με 110-93 από τους Milwaukee Bucks, όμως το τελικό σκορ επισκιάστηκε από μια πολύ πιο σημαντική στιγμή. Ο Νίκολα Τόπιτς έδωσε τη δυσκολότερη αναμέτρηση της ζωής του, καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο των όρχεων. Ο 20χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε επιτυχώς τον κύκλο των θεραπειών του και, ύστερα από τέσσερις μήνες […]
Μακάμπι-Μπάγερν 111-106: Τρίτη συνεχόμενη νίκη με θρίλερ και παράταση
Η Μακάμπι Τελ Αβιβ πανηγύρισε την 13η νίκη της στη EuroLeague, επικρατώντας της Μπάγερν με 111-106 στο Ισραήλ, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ και κρίθηκε στην παράταση. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας σημείωσε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της και έδειξε αποφασισμένη να διατηρήσει τη φόρμα της στη διοργάνωση. Ο αγώνας είχε υψηλό ρυθμό […]