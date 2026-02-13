Συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του μπασκετικού χώρου αποχαιρέτησαν σήμερα (13/2) τον Θανάση Σκουρτόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών.

Το πρωί της Τρίτης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του Σκουρτόπουλου στον Ιερό Ναό της Παναγίας Θεοτόκου στο Χαϊδάρι. Εκεί, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του μπάσκετ συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο “αντίο” στον άλλοτε προπονητή της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας.