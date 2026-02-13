Η Μπάγερν Μονάχου εξασφάλισε την παραμονή του Νταγιότ Ουπαμεκανό για πολλά ακόμη χρόνια, ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Γάλλος διεθνής κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στους Βαυαρούς από τη σεζόν 2021-22 και έχει ήδη πανηγυρίσει τρία πρωταθλήματα Γερμανίας και τρία Super Cup, αποτελώντας βασικό στέλεχος της αμυντικής γραμμής. Στόχος του συλλόγου είναι να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς στα μετόπισθεν και τα επόμενα χρόνια.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί ήθελε να «κλειδώσει» τον 25χρονο στόπερ στην Allianz Arena και οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν θετικά, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια και να υπογράφουν νέο πολυετές συμβόλαιο.

“Είναι πραγματικά ευτυχισμένος που μένω στην Μπάγερν και που θα συνεχίσω να παίζω σε αυτή την ομάδα. Έχουμε σπουδαία ομάδα και σπουδαίο προπονητή και έχουμε μεγάλους στόχους μαζί.

Στη ζωή, τα πάντα έχουν να κάνουν με την νοοτροπία. Δίνω τα πάντα για τους συμπαίκτες μου, σε κάθε προπόνηση, θέλω να κρατώ ανέπαφη την εστία της ομάδας μας σε σε κάθε παιχνίδι και θέλω να κερδίζω όσο περισσότερους τίτλους γίνεται με την Μπάγερν”, τόνισε ο 27χρονος στόπερ στις πρώτες του δηλώσεις στην ιστοσελίδα της Μπάγερν.