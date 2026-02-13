Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (14/2, 19:30) για την 21η αγωνιστική της Super League και ο Νίκος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε αποστολή στην οποία δεν βρίσκονται οι τραυματίες Λαγιούς, Συμελίδης, Λιάγκας και ο τιμωρημένος Μπάλτσι.

Η ενημέρωση του Λεβαδειακού:

«Με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα η ομάδα μας ολοκλήρωσε την προετοιμασίας της για την αυριανή (14/2, 19:30) αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στην αποστολή που επέλεξε ο προπονητής μας, κ.Παπαδόπουλος βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Μάγκνουσον, Βήχος, Φίλων, Μανθάτης, Κορνέζος, Νίκας, Γκούμας, Τσοκάι, Κωστή, Λαμαράνα, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Βέρμπιτς, Παλάσιος, και Οζέγκοβιτς».