Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε: η κλιματική αλλαγή δεν θα έρθει. Ήρθε, και μάλιστα, «εγκαταστάθηκε » για τα καλά στη ζωή μας.

Τι μας λένε όμως οι ειδικοί; Μας λένε πως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) θεωρείται υπεύθυνο για περίπου 50-55% (ίσως και παραπάνω) του φαινομένου του θερμοκηπίου και κατά συνέπεια της κλιματικής αλλαγής.

Και τι προτείνουν; Να μειώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Μάλιστα, προκειμένου να επιβληθεί ο στόχος προβλέπεται – και – η επιβολή φόρου διοξειδίου του άνθρακα σε οχήματα και κατοικίες μέσα στα επόμενα χρόνια.

Εμείς να δυσκολευτούμε οι άλλοι όχι…

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Σημαίνει πως η όποια μετάβαση γίνει, θα είναι πιο επώδυνη για τα ευάλωτα οικονομικά νοικοκυριά.

Και αφού είναι τόσο αναγκαία η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα για να επιβιώσουμε ως είδος στον πλανήτη γη, γιατί δεν κλείνουμε τη στρόφιγγα σε όλες τις πηγές παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα;

Λογική δεν είναι η ερώτηση; Λογική για τους κοινούς θνητούς, όχι για όλους. Κοιτάξτε μια παράμετρο που ενδεχομένως δεν ξέρετε. Τι αφορά; Τις εκπομπές …πολυτελείας ( δικός μου χαρακτηρισμός).

‘Έπεσε στα χέρια μου μια ανάλυση του γραφείου της περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που δείχνει πως το 2022 ο αριθμός των πτήσεων ιδιωτικών τζετ στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 64%, με τις πτήσεις να φθάνουν τις 572.806.

Οι πτήσεις των ιδιωτικών τζετ και οι επιπτώσεις τους στην κλιματική κρίση

Και τι σημαίνει αυτό για όλους εμάς; Σύμφωνα με την προαναφερόμενη έρευνα, οι εκπομπές των ιδιωτικών τζετ υπερδιπλασιάστηκαν το 2022, υπερβαίνοντας τις ετήσιες κατά κεφαλήν εκπομπές CO2 550.000 κατοίκων της ΕΕ.

Και γιατί μας αφορά εμάς εδώ στην Ελλάδα αυτό το θέμα; Μας αφορά διότι, με βάση τα όσα αναφέρονται στην έρευνα: με σύνολο 14.283 πτήσεων, η Ελλάδα είναι η 8η χώρα στη σχετική λίστα των χωρών στην Ευρώπη με τις περισσότερες πτήσεις ιδιωτικών τζετ το 2022. Επιπλέον, οι πτήσεις με ιδιωτικά τζετ προκάλεσαν εκπομπές 88.600 τόνων CO2, ποσότητα ίση με τις ετήσιες μέσες εκπομπές CO2 από 59.067 αυτοκίνητα.

Δεν αγγίζουμε τις εκπομπές πολυτελείας

Σύμφωνα με τον διευθυντή του ελληνικού γραφείου της περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace Νίκο Χαραλαμπίδη, τα ιδιωτικά τζετ και οι λεγόμενες “εκπομπές πολυτελείας” δεν ελέγχονται προς το παρόν στην ΕΕ και εξαιρούνται από τη βασική νομοθεσία της ΕΕ που αντιμετωπίζει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Τα ιδιωτικά τζετ προκαλούν από 5 έως 14 φορές περισσότερες εκπομπές CO2

Όπως επισημαίνουν οι συντάκτες της έκθεσης, τα ιδιωτικά τζετ προκαλούν 5 έως 14 φορές περισσότερες εκπομπές CO2 από ένα μέσο εμπορικό αεροπλάνο (ανά επιβάτη) και 50 φορές περισσότερες από τα τρένα.

Επιπλέον, το 2018, το 50% όλων των εκπομπών από τις αερομεταφορές προκλήθηκε μόλις από το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού. Στο μεταξύ, το 80%των ανθρώπων στον κόσμο δεν έχουν πετάξει ποτέ με αεροπλάνο αλλά ταυτόχρονα φέρουν το βάρος της κλιματικής κρίσης, παλεύοντας με ολοένα και πιο συχνή και επικίνδυνη ζέστη, πλημμύρες και ξηρασία που προκαλούνται και από τις καταστροφικές συνέπειες των εκπομπών των ιδιωτικών τζετ και των αεροσκαφών γενικότερα.

Οι χώρες με τις περισσότερες πτήσεις ιδιωτικών τζετ στην Ευρώπη

Η έρευνα, που διεξήχθη από την ολλανδική εταιρεία CE Delft, διαπίστωσε ότι οι χώρες με τις περισσότερες πτήσεις ιδιωτικών τζετ στην Ευρώπη το 2022 ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία.

Οι τρεις πιο δημοφιλείς προορισμοί για ιδιωτικά τζετ στην Ευρώπη ήταν η Νίκαια (Κυανή Ακτή), το Παρίσι και η Γενεύη, και οι τρεις κορυφαίες δημοφιλείς διαδρομές ήταν οι εξής: Παρίσι-Λονδίνο, Νίκαια-Λονδίνο, Παρίσι-Γενεύη. Δύο από αυτές μάλιστα έχουν απευθείας σιδηροδρομικές συνδέσεις διάρκειας κάτω των 3,5 ωρών και πολλαπλά δρομολόγια ανά ημέρα.

Καίνε καύσιμα σαν να μην υπάρχει αύριο

Ποιο είναι το συμπέρασμα; Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν το κλιματικό χάος και αναγκάζονται να κάνουν περικοπές λόγω του αυξανόμενου κόστους ζωής, ενώ μια μικρή μειοψηφία καίει καύσιμα σαν να μην υπάρχει αύριο απλώς για προσωπική της ευχαρίστηση και κέρδος.

Αλλά είπαμε: τις εκπομπές… πολυτελείας γιατί δεν τις αγγίζουμε.