Λεκτικό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε περιφερειακό Γυμνάσιο των Τρικάλων με αποτέλεσμα την προσαγωγή της γιαγιάς μαθητή. Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, η ηλικιωμένη γυναίκα μετέβη στο σχολείο προκειμένου να παραλάβει τη βαθμολογία του τετραμήνου του εγγονού της.

Ωστόσο, για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, η συζήτηση με τη διεύθυνση του σχολείου εξελίχθηκε σε έντονη φραστική επίθεση. Όπως αναφέρουν πηγές, η γυναίκα φέρεται να εξαπέλυσε λεκτική επίθεση εναντίον της διεύθυνσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση στον χώρο.

Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή της γυναίκας.