Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Παγκράτι. Κατά πληροφορίες, ένας οδηγός πατινιού υπέστη καρδιακή ανακοπή την ώρα που βρισκόταν στον δρόμο, έχασε τον έλεγχο, έπεσε από το πατίνι, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του στο οδόστρωμα και να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές διασώστες που έφτασαν στο σημείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ και προσπάθεια ανάνηψης. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.