Καθώς πλησιάζει η συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το Κίεβο φαίνεται διατεθειμένο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να εξετάσει την παραίτηση από τον έλεγχο του Ντονμπάς στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Μόσχα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού περιοδικού The Atlantic, δύο σύμβουλοι του Ουκρανού προέδρου αποκάλυψαν ότι για να νομιμοποιηθεί μια τέτοια «πολύ δύσκολη παραχώρηση», οι αρχές σχεδιάζουν τη διεξαγωγή εθνικού δημοψηφίσματος την άνοιξη, ταυτόχρονα με τις προεδρικές εκλογές. Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσαν και οι Financial Times.

Το ζήτημα των εδαφών έχει αποτελέσει σταθερό αγκάθι στις συνομιλίες που έχουν πραγματοποιηθεί σε όλα τα διπλωματικά επίπεδα μέχρι σήμερα.

Η διαπραγματευτική ομάδα, υπό τον Kirill Budanov ο οποίος, σύμφωνα με τη Ρωσία, χαρακτηρίζεται ως τρομοκράτης και εξτρεμιστής και ο οποίος αντικατέστησε τον Andriy Yermak ως επικεφαλής του Προεδρικού Εκτελεστικού Γραφείου, εμφανίζεται πιο ευέλικτη στα εδαφικά ζητήματα, όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα.

«Είναι πραγματικά δημιουργικοί, αναζητώντας τρόπους να το κάνουν αποδεκτό από τον λαό», δήλωσε αξιωματούχος που συμμετείχε σε κλειστές συναντήσεις. Οι νομικοί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εργάζονται για να διαμορφώσουν μηχανισμούς επίσημης αναγνώρισης της απώλειας των ανατολικών εδαφών, με τρόπο που θα εξασφαλίζει τη συναίνεση της κοινής γνώμης.

Ο ίδιος ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επιβεβαιώσει σε συνέντευξή του την πρόθεσή του να προχωρήσει σε εκλογικές διαδικασίες, παρά το ισχύον στρατιωτικό καθεστώς. Εκτιμά ότι ο συνδυασμός δημοψηφίσματος και προεδρικών εκλογών θα ενισχύσει τη συμμετοχή και τη νομιμότητα στα μάτια της διεθνούς κοινότητας. «Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια κακή συμφωνία για ένα δημοψήφισμα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι όροι πρέπει να είναι αποδεκτοί.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι, αν και ο Ζελένσκι εκφράζει προφορικά την έγκριση πολλών αμερικανικών προτάσεων, οι επιφυλάξεις που διατηρεί συχνά εμποδίζουν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Νέες δηλώσεις Ζελένσκι και έκκληση για βοήθεια

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος απηύθυνε νέα έκκληση προς τους συμμάχους για ενίσχυση της υποστήριξης προς τη χώρα του.

Σε μήνυμά του ανέφερε ότι οι «Ρώσοι δεν πρέπει να συνηθίσουν να πιστεύουν ότι οι πύραυλοί και τα “shaheds” τους βοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο». Τόνισε πως οι επιθέσεις αυτές «περιπλέκουν τα πράγματα και υπονομεύουν τις ήδη περιορισμένες διπλωματικές ευκαιρίες», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επαρκή πίεση προς τη Ρωσία.

The Russians must not get used to believing that their missiles and “shaheds” help them in any way. They only complicate everything and undermine the already limited diplomatic opportunities. That is exactly why support for Ukraine and sufficient pressure on Russia are needed.… pic.twitter.com/L5NmMGcu4c — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2026

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για συναντήσεις», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, «αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει σαφείς απαντήσεις από τη Ρωσία σχετικά με τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί για την επόμενη εβδομάδα». Όπως σημείωσε, «το μόνο που ακούμε είναι περισσότερες χειραγωγήσεις γύρω από τον “Oreshnik”, κάτι που σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με την ειρήνη».

Οι σύμμαχοι του Κιέβου δεσμεύτηκαν να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 35 δισεκ. δολαρίων

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας, που συνεδρίασαν σήμερα στις Βρυξέλλες, έχουν ήδη δεσμευτεί να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 35 δισεκ. δολαρίων φέτος στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι νέες διμερείς δεσμεύσεις, αλλά και οι παλαιότερες υποσχέσεις που έδωσαν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας, όπως τα 11,5 δισεκ. ευρώ που είχε ανακοινώσει η Γερμανία, εξήγησε ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ.

«Θα αυξήσουμε τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Θα εντείνουμε την πίεση στη Ρωσία», είπε ο Χίλι μετά τη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής μεταξύ της Ουκρανίας και των συμμάχων της στις Βρυξέλλες.

Το 2025 η ομάδα αυτή συγκέντρωσε περίπου 45 δισεκ. δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία και «το 2026 πρέπει να τα πάμε καλύτερα, να κάνουμε περισσότερα», τόνισε ο Βρετανός υπουργός.

Ο Γερμανός ομόλογός του Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι το Βερολίνο θα παραδώσει πέντε νέα προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς, τύπου PAC-3, για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας. Κάλεσε τις άλλες χώρες να στείλουν τουλάχιστον τριάντα τέτοια συστήματα.

«Ξέρουμε όλοι ότι το θέμα είναι να σώσουμε ζωές», είπε στους δημοσιογράφους ο Πιστόριους, έχοντας στο πλευρό του τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ.

Οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις με στόχο το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας προκάλεσαν διακοπή στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση σε μεγάλες ζώνες της χώρας, εν μέσω του χειμώνα. «Πρόκειται απλώς για τρομοκράτηση του άμαχου πληθυσμού», είπε ο Πιστόριους, λέγοντας ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί τον χειμώνα «σαν όπλο σε βάρος αθώων γυναικών, παιδιών και ανδρών».

«Οι Ρώσοι δεν μπορούν να μας νικήσουν επί του πεδίου, για αυτό διεξάγουν πόλεμο εναντίον των κρίσιμων υποδομών μας», σχολίασε ο Φεντόροφ.

Επίσης, η Γερμανία και η Βρετανία συμπροεδρεύουν στην Ομάδα Επαφής, επικεφαλής της οποίας ήταν προηγουμένως οι ΗΠΑ.

ΝΑΤΟ: Δεσμεύσεις για στρατιωτική βοήθεια εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία μέσω PURL

Χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν υποσχεθεί πως θα προσφέρουν στρατιωτική βοήθεια αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURL (σ.σ. Prioritised Ukraine Requirements List – δηλ. Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία) που επιτρέπει στο Κίεβο να αποκτά αμερικανικά οπλικά συστήματα που χρηματοδοτούνται από τους Ευρωπαίους, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ευχαρίστησε τη Βρετανία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και τη Λιθουανία για τις συνεισφορές τους, συμπληρώνοντας πως περιμένει περισσότερες προσεχώς, χωρίς να κατονομάσει άλλες χώρες.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τους υπουργούς Άμυνας της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Ουκρανίας, ο Ρούτε δεν ανέφερε συγκεκριμένο ποσό για την εκτιμώμενη αξία της στρατιωτικής βοήθειας μέσω του μηχανισμού PURL.