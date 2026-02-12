Μια τεράστια τρύπα άνοιξε αιφνιδιαστικά σε κεντρικό δρόμο της Σαγκάης, «καταπίνωντας» μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ό,τι βρισκόταν πάνω στην άσφαλτο.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνεται η δραματική στιγμή που μεγάλο τμήμα του οδοστρώματος καταρρέει, προκαλώντας σοκ στους περαστικούς και οδηγώντας στην εξαφάνιση οχημάτων και αντικειμένων στο σημείο.

BREAKING: 🇨🇳 A massive sinkhole suddenly opened in Shanghai, China swallowing a large section of roadway. pic.twitter.com/90RrKh6aJf — Current Report (@Currentreport1) February 12, 2026

Η Σαγκάη αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια αυξημένο κίνδυνο καθίζησης, εξαιτίας της ιδιαίτερης γεωλογικής σύστασης του εδάφους.

Η υπερβολική άντληση υπόγειων υδάτων, τα λεπτά στρώματα άμμου και τα κενά που δημιουργούνται από εκτεταμένες αστικές κατασκευές θεωρούνται βασικοί παράγοντες για την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν από μικρές λακκούβες έως και μεγάλες καταβόθρες, όπως αυτή που προκάλεσε πανικό το πρωί της Πέμπτης.