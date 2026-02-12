Η Αναντολού Εφές δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Βίρτους Μπολόνια, επικρατώντας άνετα στην Κωνσταντινούπολη με 91-60.

Η πρώτη περίοδος δεν προμήνυε την πλήρη κυριαρχία των γηπεδούχων, καθώς οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ (16-15 στο 7’). Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 22-19 για την Εφές, με τη Βίρτους να παραμένει ανταγωνιστική. Στην αρχή της δεύτερης περιόδου η Ιταλική ομάδα κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο 28-27, αλλά ένα επιμέρους 11-5 έφερε την Εφές στο +7 (39-32), με τον Κόουλ Σουίντερ να κλείνει το ημίχρονο στους 12 πόντους με 4/5 τρίποντα (43-35).

Η τρίτη περίοδος ήταν καθοριστική, με την Εφές να πετυχαίνει επιμέρους 21-10 και να ανοίγει τη διαφορά στο +19 (64-45). Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο μετέτρεψε το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο, με τον Σουίντερ και τον Σέιμπεν Λι να ξεχωρίζουν, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Οσμανί. Τρία λεπτά πριν το τέλος, η διαφορά έφτασε στο +30 (83-53), επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία των Τούρκων.

Τελικό σκορ ανά δεκάλεπτο: 22-19, 43-35, 64-45, 91-60.