Η αποστολή του ΟΦΗ επέστρεψε το πρωί της Πέμπτης (12/2) στο Ηράκλειο, όπου επικράτησε ενθουσιασμός στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», με τον Χρήστο Κόντη να βρίσκεται στο επίκεντρο των πανηγυρισμών.

Περίπου έναν μήνα μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της ΑΕΚ, το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» πλημμύρισε ξανά από Ομιλίτες. Η ομάδα του ΟΦΗ έφτασε λίγο πριν τις 11:00, έχοντας στις «αποσκευές» της το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, και γνώρισε αποθέωση από τους εκστασιασμένους φίλους της.

View this post on Instagram A post shared by ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Οι οπαδοί υποδέχθηκαν με συνθήματα και αγκαλιές τους θριαμβευτές της Λιβαδειάς. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η αποθέωση του Χρήστου Κόντη και του σκόρερ της πρόκρισης, Βασίλη Λαμπρόπουλου, που έγιναν το κέντρο των πανηγυρισμών.

Ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος θεωρείται ο πρωταγωνιστής της «μεταμόρφωσης» του ΟΦΗ, σηκώθηκε στους ώμους των οπαδών που φώναζαν ρυθμικά το όνομά του. Στη διάρκεια του ενθουσιασμού, κράτησε και ένα καπνογόνο που του έδωσαν οι φίλοι της ομάδας.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ δημοσίευσε βίντεο από το ξέφρενο «πάρτι» στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, καταγράφοντας τη χαρά για την τέταρτη πρόκριση του ΟΦΗ σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας.