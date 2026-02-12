Σε πρόσφατη εκδήλωση στο Yale, ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Christopher Waller περιέγραψε την αγορά εργασίας ως να πλησιάζει σε «μηδενική ανάπτυξη θέσεων εργασίας». Την ίδια περίοδο, ένα viral δοκίμιο του τεχνολογικού επιχειρηματία Matt Shumer κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην απασχόληση.

Ο Shumer, ιδρυτής και CEO της OthersideAI (HyperWrite), υποστηρίζει ότι η σημερινή φάση της τεχνητής νοημοσύνης θυμίζει τον «Φεβρουάριο του 2020», λίγο πριν η πανδημία COVID-19 ανατρέψει τις παγκόσμιες οικονομίες. Οι θέσεις του συμπίπτουν με τις εκτιμήσεις του CEO της Anthropic, Dario Amodei, ο οποίος έχει προειδοποιήσει ότι η AI θα μπορούσε να εξαλείψει έως και το 50% των θέσεων εργασίας γραφείου μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Στο δοκίμιό του, ο Shumer σημειώνει ότι τα συστήματα AI της εταιρείας του μπορούν να γράφουν, να επεξεργάζονται και να διορθώνουν κώδικα αυτόνομα — εργασία που παλαιότερα απαιτούσε ολόκληρες ομάδες προγραμματιστών. Κατά τον ίδιο, η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως «γενικό υποκατάστατο για τη νοητική εργασία» σε πολλούς τομείς, από τη νομική και τα οικονομικά έως την εξυπηρέτηση πελατών και την ανάπτυξη λογισμικού.

Τα πρόσφατα στοιχεία ενισχύουν την ανησυχία. Περίπου 245.000 εργαζόμενοι στον τεχνολογικό τομέα έχασαν τις δουλειές τους παγκοσμίως το 2025, με την AI να συνδέεται με περίπου 55.000 περικοπές στις ΗΠΑ. Ο CEO της Salesforce, Marc Benioff, ανέφερε ότι 4.000 θέσεις υποστήριξης καταργήθηκαν, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ανέλαβε το 50% του σχετικού φόρτου εργασίας. Παράλληλα, η Workday ανακοίνωσε μείωση προσωπικού κατά 2%, ενώ ανάλογες κινήσεις σημειώθηκαν στην Atlassian.

Μελέτη του Stanford University διαπίστωσε μείωση 13% στην απασχόληση εργαζομένων ηλικίας 22–25 ετών σε επαγγέλματα υψηλής έκθεσης στην τεχνητή νοημοσύνη από τα τέλη του 2022. Ο γερουσιαστής Mark Warner προειδοποίησε ότι η ανεργία πρόσφατων αποφοίτων, η οποία βρίσκεται γύρω στο 9%, θα μπορούσε να φτάσει το 25% τα επόμενα χρόνια χωρίς στοχευμένες πολιτικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, δημοσκοπήσεις δείχνουν αυξανόμενη κοινωνική ανησυχία. Έρευνα της Alliance for American Manufacturing κατέγραψε ότι το 69% των Αμερικανών φοβάται αρνητικές συνέπειες της AI στη μεταποίηση, ενώ σύμφωνα με έρευνα των Reuters/Ipsos, το 71% ανησυχεί πως η τεχνητή νοημοσύνη θα αφήσει «πάρα πολλούς ανθρώπους οριστικά εκτός εργασίας».

Αντίλογος και προοπτικές

Δεν συμμερίζονται όλοι τις απαισιόδοξες προβλέψεις. Ο Ben Horowitz, συνιδρυτής της Andreessen Horowitz, υπενθυμίζει ότι κάθε κύμα αυτοματοποίησης στην ιστορία κατέστρεψε μεν θέσεις εργασίας, αλλά δημιούργησε και νέες μορφές απασχόλησης.

Σύμφωνα με στοιχεία του LinkedIn, η AI έχει ήδη συνδεθεί με τη δημιουργία άνω του 1,3 εκατομμυρίου νέων ρόλων, όπως μηχανικοί AI και ειδικοί δεδομένων, καθώς και 600.000 θέσεων σε κέντρα δεδομένων. Το World Economic Forum εκτιμά ότι, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εκτοπίσει 85 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως, θα μπορούσε να δημιουργήσει 97 εκατομμύρια νέες έως το τέλος της δεκαετίας.

Ο Christopher Waller της Federal Reserve σημείωσε ότι πολλοί εργοδότες παραμένουν επιφυλακτικοί στις νέες προσλήψεις, επιλέγοντας να αξιολογήσουν πρώτα τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης πριν επεκτείνουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Η δημόσια συζήτηση για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας παραμένει ανοικτή. Τα δεδομένα δείχνουν ταυτόχρονα τάσεις εκτόπισης και δημιουργίας νέων ρόλων, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ταχεία τεχνολογική εξέλιξη και αυξανόμενη αβεβαιότητα.