Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μία συνάντηση που γεννά προσδοκίες – Μισό βήμα μπρος

•Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε θέµα casus belli, επανέλαβε την ελληνική θέση για τη µοναδική διαφορά των δύο χωρών και ζήτησε «να κάνουµε τη µοίρα, σύµµαχο»

•Ο Ταγίπ Ερντογάν µίλησε για ακανθώδη, αλλά όχι άλυτα, προβλήµατα, αναφέρθηκε (γενικά ωστόσο) στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο, και εµµέσως έθεσε θέµα SAFE

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ερευνώνται άλλοι οκτώ κυβερνητικοί

Στο μικροσκόπιο των Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. ακόμη τρεις (πρώην και νυν) υπουργοί και πέντε βουλευτές της ΝΔ

Οσα πρέπει να ξέρετε σε περίπτωση μεταβίβασης

Φόροι και κοινόχρηστοι χώροι

• Πότε οφείλεται

• Ποιες είναι οι νέες οδηγίες της ΑΑ∆Ε

•Αναλυτικά παραδείγµατα

Εκλογή συνέδρων

Βαθαίνει το χάσμα στο ΠΑΣΟΚ

• Ο αλγόριθµος της Χαριλάου Τρικούπη και οι αντιδράσεις

• Επιµένει η ΠΑΣΚΕ για Παναγόπουλο

Μαξίμου

Ένα σκληρό πόκερ με τον Τραμπ για πρόσκληση στη Γάζα

Βιβλίο Πελικό

Τα αποσμάσματα για τους βιασμούς που συγκλονίζουν

Τραμπ- Νετανιάχου

Τρίωρη συνάντηση µε έµφαση στο Ιράν

• Στηρίζει – προς το παρόν – τις διαπραγµατεύσεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ

ΟΜΑΔΑ

Τελικός Κυπέλλου ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

ΠΑΟΚ-ΠΑΟ 2-0

Με πρωταγωνιστές Γιακουμάκη και Χατσίδη

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1

Τον σταμάτησε και είναι μπροστά στην πρόκληση No3